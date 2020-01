Pantelleria: fervono i preparativi del Carnevale. C’è ancora tempo fino a lunedì per aderire

L’Assessore Marrucci: “Soddisfazione per le tante adesioni, ma estendiamo l’invito a partecipare perché l’evento sia il più possibile condiviso”

L’Amministrazione Comunale, in occasione delle festività del Carnevale, organizza quest’anno le celebrazioni del Martedì Grasso in paese in collaborazione con i Circoli, le Associazioni pantesche, la parrocchia, le scuole di ballo e l’asilo Giovanni XXIII.

Nonostante i tempi ristretti per il Piano Sicurezza e le formalità burocratiche, i capi settore II e IV si sono prontamente attivati con l’Assessorato per permettere non solo l’evento in paese, ma anche quello organizzato dai Circoli di Khamma/Tracino.

Il 25 febbraio prossimo, quindi, compatibilmente con le esigenze richieste dalla legge, ci sarà l’usuale sfilata in maschera, l’esibizione dei Circoli in Piazza Cavour, uno spazio bimbi, balli, dj set e animazione.

In questi giorni si sta completando il programma dettagliato dell’iniziativa e anche se in molti hanno già aderito, l’invito dell’Assessore Francesca Marrucci è esteso a quanti altri volessero partecipare alla manifestazione per renderla il più condivisa possibile.

Gli interessati potranno inviare una mail con la loro proposta all’indirizzo assessoremarrucci@comunepantelleria.it entro lunedì 3 febbraio.

“È con viva soddisfazione che accogliamo l’entusiasmo della partecipazione dei Circoli, delle Associazioni, di tanti soggetti culturali e dei singoli cittadini che stanno offrendo aiuto e servizi, dimostrando di aver recepito il messaggio di condivisione che l’Amministrazione sta cercando di veicolare,” afferma l’Assessore Marrucci. “Abbiamo deciso di coordinare noi la manifestazione in paese a fronte della richiesta dei Circoli che quest’anno non avevano più una figura organizzativa e anche se i tempi sono molto stretti, l’entusiasmo che registriamo tra i panteschi nel partecipare alla riuscita di questa manifestazione è contagioso.

Abbiamo anche recepito la richiesta dei Circoli di Khamma/Tracino che hanno deciso di sfilare nella Contrada nello stesso giorno, trovando una soluzione adeguata riguardo le pratiche per il Piano Sicurezza, per il Piano Sanitario e dando un contributo per la SIAE.

Presto sarà pubblicata la locandina ed il programma dettagliato dell’evento e nella speranza che il prossimo anno si possa sfilare tutti insieme, attendiamo volentieri altre adesioni perché sia veramente un evento condiviso da tutta la cittadinanza.”

Com. Stam.