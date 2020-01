Avviata da oggi la rivoluzione del trasporto pubblico locale nel territorio marsalese

Il Sindaco Alberto Di Girolamo: cominciamo a raccogliere il frutto di un lavoro attento e sistematico che ci consentirà di rinnovare ben i due terzi del Parco autobus municipale tutelando, nel contempo, l’ambiente

Alla presenza della stampa e di cittadini sono stati presentati dal Sindaco Alberto Di Girolamo i primi tre nuovi autobus urbani, che fin dal pomeriggio di oggi entreranno regolarmente in servizio. Si tratta del primo autobus totalmente elettrico che verrà utilizzato come circolare cittadina gratuita e di due nuovi mezzi, della lunghezza di 10 metri, a trazione diesel, Euro 6.

“E’ un giorno molto importante per la nostra Città – ha precisato il Sindaco Di Girolamo. Da oggi diamo il via ufficialemente al piano di ammodernamento della stragrande maggioranza degli autobus. Abbiamo presentato i primi tre e presto immetteremo in servizio gli altri 18. Da parte nostra abbiamo intercettato i necessari fondi europei e solo lungaggini burocratiche ci hanno impedito di metterli già tutti in servizio. Dei 30 autobus in dotazione ne sostituiremo nello specifico ben 20 con euro 6 al posto degli euro 0, 1, 2 e 3 in servizio al Comune, mediamente da 30 anni”.

Presente la Giunta al completo, il primo cittadino ha anche sottolineato come sostituendo gli autobus vecchi con quelli nuovi si tutelerà l’ambiente.

“Non dimentichiamo – ha continuato il primo cittadino – che con questo nuovo mezzo elettrico a cui se ne aggiungeranno altri due che acquisteremo con i fondi di “Agenda Urbana” e con gli euro 6 ridurremo considerevolmente l’impatto ambientale tutelando la salute dei nostri cittadini. Nel centro storico e sulla via Roma l’autobus elettrico non comporterà il benchè minimo inquinamento. Non dimentichiamo, infine, che oltre agli autobus ben presto saranno posizionate le paline digitali e le nuove pensilline”.

L’Amministrazione Di Girolamo ha partecipato con successo a un bando europeo aggiudicandosi, specificatamente, la fornitura di

N° 7 Autobus euro 6 da 12,00 m;

N° 4 Autobus euro 6 da 10,00 m (due già consegnati);

N° 9 Autobus euro 6 da 6,00 m;

per un valore di € 4.324.900,00. Quello elettrico è stato invece acquistato attingendo a un finanziamento del Ministero dell’Ambiente.

Com. Stam.