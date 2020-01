Ministro Gualtieri a Telefisco del Sole 24 Ore

Oggi a “Telefisco del Sole 24 Ore”Gualtieri (Mef): «Iva e detrazioni nel cantiere della riforma Irpef»Riforma fiscale: «Ad aprile il disegno di legge delega, entro fine anno la riforma» «Obiettivo è la riduzione delle tasse su tutte le forme di lavoro»

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, intervenuto oggi all’apertura dell’edizione numero 29 di Telefisco del Sole 24 Ore, appuntamento annuale con decine di migliaia di professionisti collegati in 175 sedi in tutta Italia (cifra record) per studiare le ricadute pratiche delle novità fiscali per il 2020, ha tracciato quelle che potranno essere le linee guida della riforma annunciata dal governo.

Intervistato dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, Gualtieri ha confermato le tappe di un calendario che incontra la prima scadenza entro aprile, quando il governo ha intenzione di presentare al Parlamento una legge delega puntuale per cominciare subito a lavorare in parallelo ai decreti delegati con l’obiettivo di far debuttare a inizio 2021 almeno qualche capitolo del nuovo Fisco. “Noi vogliamo realizzare una riforma fiscale, è un obiettivo ambizioso, e vogliamo farlo entro quest’anno. Sappiamo bene che è una sfida ma credo sia necessaria, perché siamo arrivati a un livello di complicazione del nostro sistema fiscale che appare necessaria una riforma volta a semplificarlo”. “Il mio obiettivo – ha assicurato il ministro nel corso dell’edizione 2020 di Telefisco del Sole 24 Ore – è arrivare entro aprile a presentare il disegno di legge delega e poi procedere all’approvazione in parallelo dei decreti delegati”.

Il ministro Gualtieri ha sottolineato che rispetto alle future linee guida della riforma fiscale “sarebbe improprio presentarci con una ricetta già pronta in tasca. I principi di fondo sono semplificare il nostro sistema fiscale, io ho trovato una giungla di tax expenditures, bonus e detrazioni. Abbiamo un sistema che ha raggiunto un livello di complicazione molto alto. L’obiettivo è quello di una riduzione del carico fiscale su tutte le forme di lavoro“.

“Ascolteremo con attenzione – ha quindi assicurato il ministro nel corso di Telefisco del Sole 24 Ore – i suggerimenti del mondo degli esperti, delle categorie economiche e produttive. È evidente che ci troveremo di fronte a strade diverse, ma poi arriverà il momento delle scelte politiche. Una delle ragioni per cui abbiamo deciso di non avventurarci in una parziale rimodulazione delle aliquote durante la legge di bilancio è stata la consapevolezza che interventi di questa portata richiedono un lavoro serio e non si possono improvvisare”.

Sul tema rimodulazione dell’Iva il ministro Gualtieri ha detto: “Non confermo” le ipotesi “perché non abbiamo ancora definito perimetro riforma, stiamo ragionando, ci sono varie ipotesi”. “Esistono ragioni solide – ha proseguito il ministro a Telefisco – per chi pensa che una rimodulazione del nostro sistema Iva potrebbe generare risorse aggiuntive per ridurre il carico fiscale. Ma – ha avvertito – esistono anche altre ragioni che dicono di lasciare invariato il gettito Iva”.

Nel corso dell’intervista il ministro Gualtieri ha detto “I dati ci rendono ottimisti sul raggiungimento dei nostri obiettivi di finanza pubblica per il 2020” e anche per questo “abbiamo amichevolmente dissentito con l’Fmi sulla previsione del deficit al 2,4%”.

L’altro pilastro della riforma fiscale indicato dal ministro dell’economia nel corso del suo intervento a Telefisco sarà rappresentato dalla lotta all’evasione, affidata prima di tutto a un’agenzia delle Entrate oggi in difficoltà per le carenze di organico e la sofferenza del personale. A questo proposito Gualtieri ha annunciato di voler “presentare un emendamento del governo al decreto proroga termini che riconosce risorse aggiuntive per le agenzie fiscali”. Gualtieri ha quindi aggiunto nel corso dell’intervista a Telefisco: “Abbiamo precedentemente stanziato risorse per un aumento del personale. Quindi, siamo impegnati con risorse significative a garantire l’operatività delle nostre agenzie”.

Il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini ha quindi strappato l’impegno del Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ad una semplificazione vera della materia fiscale e ha assicurato che “il Gruppo 24 ORE si impegnerà a fornire proposte e spunti adeguati per andare in questa direzione. Un impegno di coinvolgimento e collaborazione che vale anche per quanto riguarda la riforma fiscale annunciata dal Ministro e quella delle aliquote Irpef.”

Com. Stam.