Comune Palermo] Relazioni internazionali – Sindaco incontra a Villa Niscemi la nuova console generale degli Stati Uniti.

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato oggi pomeriggio, a Villa Niscemi, la nuova console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Ms. Mary Avery, accompagnata da Mr. Patrick Horne, capo Ufficio politico-economico-commerciale del Consolato.

Ho augurato alla neo Console buon lavoro – ha dichiarato il sindaco al termine dell’incontro – nella speranza che durante il suo mandato si potranno rafforzare i rapporti fra la nostra città e la nostra regione e gli Stati Uniti, nel segno di un legame storico.

Ho ricordato l’imminente attivazione dei voli diretti tra Palermo e New York che saranno presentati a marzo con alcune iniziative negli Usa e che permetteranno non solo più facili contatti con la folta comunità siculo-americana ma faciliteranno gli scambi commerciali e culturali.

Ho, inoltre, auspicato che possano proseguire i momenti di collaborazione diretta fra la nostra Amministrazione e il Consolato, come avvenuto in diverse occasioni negli ultimi anni per importanti momenti culturali e sociali”.

“Gli Stati Uniti – ha sottolineato la console Avery – hanno un rapporto storico con la città di Palermo, la nostra presenza diplomatica in città risale al 1805, e oggi la nostra Agenzia Consolare assiste quasi 22.000 cittadini statunitensi residenti in Sicilia. Ci sono già intensi rapporti commerciali e culturali con la città di Palermo, e molti sono gli americani che scelgono questa città come punto di partenza per le loro vacanze in Sicilia. Crediamo che potranno nascere nuove e importanti opportunità per intensificare ulteriormente i nostri rapporti grazie anche al volo diretto Palermo-New York che la compagnia americana United Airlines inaugurerà a Maggio”.

Com. Stam.

Di seguito una breve nota biografica del Console Generale Mary Avery, a cura dello U.S. Consulate General – Napoli.Il Console Generale Mary Avery ha assunto l’incarico di Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, con competenza sul Sud Italia, il 16 settembre 2019. È un funzionario di carriera del servizio diplomatico americano con il grado di Consigliere.

Recentemente, la signora Avery ha ricoperto il ruolo di Deputy Assistant Secretary for Global Information Services nel Bureau of Administration del Dipartimento di Stato. Dal 2016 al 2017 è stata Senior Advisor del Dipartimento di Stato alla Air University, il centro di formazione militare professionale della U.S. Air Force. Ha anche prestato servizio presso l’Office of Children’s Issues e il Bureau of Legislative Affairs. Ha ricoperto incarichi presso altre sedi diplomatiche americane tra cui la Repubblica di Corea, Hong Kong, Vietnam, Messico e Singapore.

La signora Avery è residente in Florida, ha conseguito una laurea presso la Georgetown University e un master presso il National War College. È sposata con Todd Avery, funzionario di carriera del Dipartimento del Commercio USA e hanno un figlio e una figlia.