AMG Illuminazione: riattivata cabina Sampolo, guasto riparato sul lungomare di Mondello

AMG Illuminazione: riattivata cabina Sampolo, guasto riparato sul lungomare di MondelloDa ieri sera (mercoledì 29 gennaio) è di nuovo in funzione la cabina di pubblica illuminazione “Sampolo”.

Il crollo di calcinacci dal soffitto della cabina ne aveva determinato lo spegnimento, lasciando al buio l’intera zona compresa fra le vie Sampolo, Marchese di Villabianca, Autonomia Siciliana, degli Orti, Laurana. I calcinacci, infatti, hanno danneggiato il componente di uno dei dispositivi elettrici di media tensione che è stato già sostituito. “Siamo intervenuti in urgenza, per tamponare l’emergenza dell’assenza totale di illuminazione – spiega il presidente di AMG Energia, Mario Butera -. Abbiamo eseguito direttamente i lavori edili che hanno consentito di eliminare lo stato di pericolo e permesso l’accesso nella struttura ai nostri operatori in modo da riaccendere la cabina e gli impianti di illuminazione”. Gli interventi edili proseguiranno per consentire il ripristino della struttura e la riparazione di un guasto ad un circuito: per adesso l’illuminazione è in funzione a punti luce alternati. Lavori in corso anche nella cabina di pubblica illuminazione Uditore: la conclusione delle opere edili da parte delle maestranze del Coime, consentirà agli operatori di AMG Energia di riparare, anche in questo caso, un circuito guasto. Durante le attività edili è stato scongiurato lo spegnimento della cabina e per adesso l’illuminazione è in funzione a punti luce alternati.

Intanto gli operatori di AMG Energia hanno ultimato un intervento di riparazione e riacceso 80 punti luce nella zona del lungomare di Mondello: è stato riparato il guasto sul circuito Regina Elena/Principe di Scalea. Completata anche un’altra attività di manutenzione ordinaria in piazzale Ungheria, volta alla verifica della funzionalità e, laddove necessario, alla riaccensione dei lampadari posti sotto i portici lato via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo con sostituzione di armature, accessori elettrici e lampade.

Palermo 30 gennaio 2020

Foto allegate: viale Regina Elena a Mondello e intervento in piazzale Ungheria

Com. Stam.