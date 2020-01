Problematiche viabilità SP 20 costiera Pizzolungo

In merito all’invito a partecipare all’assemblea di questa sera, dei Cittadini di Pizzolungo, presso il Parco della Memoria e alla seduta del Consiglio Comunale straordinario aperto, convocato per domani 29 gennaio, dal Presidente del Consiglio Comunale di Erice, Dott. Luigi Nacci, per discutere le criticità della SP 20 “Erice Pizzolungo – Custonaci – San Vito Lo Capo”, così come manifestato per le vie brevi alla Sindaca Toscano ed allo stesso Presidente del Consiglio di Erice, l’Amministrazione Comunale di Trapani ha il dovere di fare la sua parte in ogni sede, non solo perché parte dei villeggianti in Pizzolungo sono trapanesi, ma anche perché le problematiche gravi che minano la sicurezza e la viabilità pubblica non può non interessare Trapani quale Comune confinante.

In tal senso e per analoghe problematiche di sicurezza pubblica e valenza comprensoriale, ricordo che siamo già intervenuti in co/finanziamento, con oltre 20.000 €, verso il Comune di Valderice per la deviazione estiva dal Lungomare della viabilità dei mezzi pesanti proveniente dal bacino marmifero Custonaci.

Giacomo Tranchida

Com. Stam.