Palermo Mobilità – Limitazione della circolazione veicolare in alcune Vie e Piazze cittadine per consentire le riprese da parte della “Emma Film”

Il Dirigente del Servizio Mobilità Urbana ha emesso oggi una ordinanza per la limitazione temporanea della circolazione veicolare per consentire le riprese da parte della ” Emma Film ” dal 28.01.2020 al 02.02.2020.

Di seguito la regolamentazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale:

FORO UMBERTO I°

Carreggiata lato mare ( Bretella laterale): Tratto di carreggiata rientrata compreso tra la Villa (antistante il mare) e la carreggiata lato mare di Via Foro Umberto I° – delimitata tra le vie Lincoln e Piazza Tumminello /Via Padre G. Messina:

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 06,00 del 28.01.2020 alle ore 23,00 del 02/02/2020 e comunque sino a cessate esigenze che dovrà avvenire nella stessa giornata;

La fermata dei Pubblici di Trasporto Extraurbani, sarà spostata temporaneamente in Via Adorno, sul lato ove vige il Divieto con esclusione dal provvedimento di tali veicoli.

RIPRESE DAL 20-31 GENNAIO 2020

SALITA PARTANNA

Intero tratto (inclusa tratto di collegamento con Via Merlo): Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati ad eccezione dei veicoli della Produzione, dalle ore 18,00 del 29/01 alle ore 21,00 del 30/01 e comunque sino a cessate esigenze;

PIAZZA MARINA

Area pedonale compresa tra Via Bottai e Salita Partanna: Divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei veicoli della Produzione, dalle ore 06,00 del 30/01 alle ore 21,00 del 30/01 e comunque sino a cessate esigenze. In deroga all’O.d. che disciplina l’area pedonale si dispone il transito e la sosta temporanea per alcuni veicoli di Produzione nell’area pedonale compresa tra Via Bottai a Salita Partanna dalle ore 06,00 del 30/01 alle ore 21,00 del 31/01.

VIA ALESSANDRO PATERNOSTRO -SET

Tratto compreso tra Piazza Cattolica e Piazza San Francesco d’Assisi: Divieto di sosta con rimozione (tratto già pedonale) dalle ore 06,00 del 30/01 alle ore 20,00 del 31/01. In deroga ai provvedimenti che regolamentano l’area pedonale in Via A. Paternostro in direzione di Via Vitt. Emanuele Transito temporaneo consentito ai mezzi di Produzione e di scena nei giorni 29, 30 e 31 Gennaio 2020. Interdizione della circolazione veicolare e pedonale ad intermittenza in Via A. Paternostro nel tratto compreso tra Piazza Cattolica e Piazza San Francesco d’Assisi Provvedimento che potrà effettuarsi alla presenza del personale del Comando P.M. durante i minuti dei vari ciak previsti per pochi minuti ( max. tre minuti) per un max 1 ora totale durante le riprese (30 e 31 Gennaio 2020);

PIAZZA CATTOLICA (area pedonale)

Intera area compresa tra Via Calascibetta e Via Lungarini divieto di sosta con Rimozione dalle ore 06,00 del 30/01 alle ore 20,00 del 31/01 sino a cessate esigenze; Il transito e sosta temporanea in Piazza Cattolica di alcuni veicoli avverrà il 29, 30 e 31 Gennaio 2020 verrà effettuato in fascia oraria diurna e in particolare in ore con intensità di circolazione ridotte e, soltanto per alcuni veicoli di produzione e di scena e per i veicoli della preparazione scenografica.

VIA MERLO

Tratto compreso tra l’area pedonale di Via Merlo a Via Lungarini e P.zza Marina: Divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei veicoli della Produzione dalle ore 06,00 del 30/01 alle ore 20,00 del 31/01 sino a cessate esigenze. Sono esclusi dal transito e sosta veicoli sup. a 3,5t.

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI (area pedonale)

Vigono i provvedimenti previsti nelle Aree Pedonali e comunque si dispone il divieto di sosta dalle ore 06,00 del 30/01 alle ore 20,00 del 31/01 sino a cessate esigenze E’ consentito il transito e la sosta temporanea di alcuni veicoli di produzione e di scena per il 30 e 31 Gennaio 2020 in fascia oraria diurna. Sono esclusi dal transito e sosta veicoli sup. a 3,5t.

VIA MAQUEDA –set

Tratto compreso tra Corso Tukory e Via Case Nuove: Sosta temporanea dei veicoli di produzione per il tempo strettamente necessario per la preparazione scenografica e delle riprese c/o Via Maqueda – nei giorni 29, 30 e/o 31 Gennaio 2020. E’ consentito il transito temporaneo in Via Maqueda (tratto compreso tra C.so Tukory e 4 Canti) per i veicoli di produzione per il raggiungimento dei set nei giorni 29, 30 e/o 31 Gennaio 2020 dalle ore 18,00 del 29/01 alle ore 20,00 del 31/01. La Produzione provvederà affinchè la sosta dei veicoli non sia di intralcio alla circolazione veicolare e in particolare dei veicoli di soccorso in emergenza

VIA TORINO –campo base

Tratto compreso tra Via Roma e Via Maqueda: Divieto di sosta ambo i lati con rimozione ad eccezione dei veicoli della produzione dalle ore 18,00 del 29/1 alle ore 20,00 del 31/01 sino a cessate esigenze;

VIA VITTORIO EMANUELE

Tratto compreso tra P.zza Villena e Via Roma e tre Piazza Marina e Via Roma Transito e sosta temporanea consentita ad alcuni veicoli di Produzione dalle ore 08,00 alle ore 20,00 del 29, 30 e/o 31 Gennaio 2020, sempre nel rispetto dei provvedimenti in vigore; In deroga ai provvedimenti in vigore che regolamentano il c.d. Cassaro Basso si autorizza il temporaneo transito a passo d’uomo in Via Vittorio Emanuele per alcuni veicoli della produzione. Sono esclusi dal transito e sosta veicoli sup. a 3,5t.

RIPRESE 1 FEBBRAIO 2020 C/O PISCINA COMUNALE

P.le TRATTATI DI ROMA

Area individuata nell’allegato stralcio planimetrico evidenziato: Divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei Veicoli di Produzione dalle ore 19,00 del 31/01 alle ore 16,00 del 1/02 sino a cessate esigenze. Dovrà essere lasciato il varco di ingresso della Piscina Comunale.

