Palermo Domani inaugurazione della Casa dei diritti

Domani, alle ore 12.30 in via Libertà 47 (dopo il giardino inglese, presso la ex delegazione comunale), si terrà l’inaugurazione della “Casa dei diritti”, il nuovo sportello comunale dedicato a servizi e interventi per i

diritti e contro le discriminazioni.

Saranno presentate le attività svolte in collaborazione con enti e associazioni del Terzo settore e dal personale comunale in materia di:- orientamento al lavoro;- contrasto discriminazioni razziali;- servizi per cittadini non udenti (accessibilità ai servizi comunali con traduzione in lingua dei segni);- contrasto discriminazioni di genere e contro le persone LGBT;- altre attività in corso di attivazione con la collaborazione di associazioni ed enti del territorio.

Per il Comune saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Giuseppe Mattina.

