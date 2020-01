Carini, Gallina: Creare un cimitero per animali d’affezione”

La proposta di istituire un Cimitero per animali d’affezione arriva direttamente dal Consigliere comunale di Carini Giovanni Gallina.

In Italia è stata depositata da poco una proposta di legge per regolare i servizi funebri per gli amici a quattro zampe. In Germania si parla già di seppellire gli animali insieme ai padroni.

Quando il suo Doberman morì, ormai 15 anni fa, Ralf Hendrichs, tedesco di 66 anni, si sentì distrutto. E fu ancora più devastato quando venne a sapere che il corpo del suo amico a 4 zampe sarebbe finito in un tritacarne pubblico insieme a quelli degli animali da fattoria e alle carcasse raccolte lungo la strada. “Piansi per giorni”, ha raccontato all’agenzia France Presse, ricordando quel brutto periodo.

Tale fu la tristezza che Hendrichs decise che nessuno nella zona avrebbe dovuto rivivere quell’esperienza. In che modo? Aprì un Cimitero per animali domestici nella sua città, Teltown, poco distante da Berlino. E in quel cimitero da 10 mila metri quadri, Hendrichs non solo garantisce oggi un riposo per gli amici a 4 zampe, ma offre anche sostegno e conforto ai loro padroni.

Sono partito dalla lettera di Ralf Hendrichs fino ad arrivare alle esperienze personali e non, spiega il Consigliere , per capire l’importanza di istituire un cimitero per gli amici animali. Oggi sono stati istituiti in qualche città come Roma “Città Rosa”, Il “Fido custode” – Milano , Argo – Padova.

Ad oggi solo chi ha una campagna o un giardino puo’ permettersi di regalare una degna sepoltura ( che per legge puo’ essere sanzionato in qualche modo ) ad una creatura che in qualche modo è stata per lungo tempo un membro della famiglia e con cui ogni membro ha instaurato un rapporto particolare, vedi i bambini o gli anziani in particolare.

L’idea di non avere un luogo dove poter seppellire ma soprattutto un luogo di riferimento per raccogliere i momenti particolari , ricordi felici con essi rende alle volte piu’ drammatico un lutto vissuto con estrema tristezza. Oggi le cose sembrano prendere una piega positiva , sia con una proposta di legge , sia con leggi regionali che stanno cercando di risolvere il problema. Intanto , un po’ in tutte le regioni , l’individuazione di aree adibite a cimitero per animali d’affezione si diffonde.

Le amministrazioni comunali devono lavorare per regolarizzare la questione per stabilire le norme e limitazioni di un servizio che dara’ un sollievo a migliaia di persone che finalmente potranno andare a trovare in un luogo sereno e pieno di pace chi fino a quel momento ha dato gioia alla propria famiglia.

Il Consigliere Gallina continua con l’affermare che la nascita del cimitero d’affezione porterebbe benefici sotto l’aspetto sociale , culturale ed economico con la creazione di posti di lavoro visto il ciclo di connessioni che ingloba il progetto.

Chiedo al Consiglio Comunale della Citta’ di Carini di approvare l’istituzione del cimitero pubblico per gli animali d’affezione denominato “PARCO CELESTE CITTA’ DI CARINI” e il seguente REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER ANIMALI D’AFFEZIONE”.

Com. Stam.