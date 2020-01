WWF: escursione a Torre Salsa, oasi WWF a Siculiana (AG)

Prosegue il programma escursionistico del WWF Sicilia Nord Occidentale. DOMENICA 26 GENNAIO 2020 il gruppo escursioni del sodalizio organizza una visita alla Riserva OASI del WWF di Torre Salsa (Siculiana, Agrigento)

L’Oasi WWF di Torre Salsa si estende tra Siculiana Marina ed Eraclea Minoa in un territorio incontaminato dove falesie di gesso si alternano alle marne calcaree e dove si riproduce indisturbata la tartaruga marina Caretta caretta. L’Oasi si trova all’interno di un Sito d’Importanza Comunitaria (SIC ITA040003) nel Comune di Siculiana (Ag).L’area dell’Oasi è di 762 ettari in cui falesie di gesso si immergono in un mare con fondali ricchi di flora e fauna e spiagge intatte.All’interno una zona umida e la Torre Salsa, un antica torre di avvistamento. Per partecipare non occorre prenotare ma basta presentarsi alle 8:00 all’appuntamento in via Ernesto Basile davanti l’ingresso dell’Università (e la stazione metro Orleans) a Palermo.

IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE SI RINVIA A DATA DA DESTINARSI CON DECISIONE SUL LUOGO DELL’APPUNTAMENTO

L’escursione è di facile esecuzione ma occorrono scarponcini obbligatori e abbigliamento adeguati. Il contributo per partecipare all’escursione, compresa assicurazione, è di 5 euro. E’ previsto un contributo per il passaggio auto di circa 7 euro per chi lo chiede. Il rientro a Palermo è previsto per le 18:00 circa. Tutte le informazioni, i referenti e i dettagli sono pubblicati sul sito e sui social dell’associazione all’indirizzo web: wwfsicilianordoccidentale.it

