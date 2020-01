Sicilia Outlet Village festeggia il Capodanno cinese

Dedicate ai tanti cinesi in visita sull’isola siciliana, ai residenti, e a tutti coloro che amano la cultura e la tradizione orientale, Sicilia Outlet Village organizza per domenica 26 gennaio2020 una serie di iniziative per la celebrazione del Capodanno cinese.

A partire dalle 11:00 del mattino e per tutto il giorno sarà possibile vivere il Capodanno Cinese tra sfilate, degustazioni, cooking class e molto altro.

La giornata inizierà alle ore 11:00 con il workshop di ravioli cinesi. I partecipanti potranno così imparare a preparare e cucinare uno dei piatti più tipici della tradizione orientale.

Alle 12:00 ci sarà la danza del Drago leone, momento culmine dei festeggiamenti del Capodanno Cinese. Un evento entusiasmante e scenografico lungo i boulevard del Village che verrà replicato alle 15:30, per permettere a più clienti possibili di assistere a questa straordinaria esibizione. La danza del Drago leone, riproposta anche alle 17:30, chiuderà ufficialmente i festeggiamenti del Capodanno Cinese a Sicilia Outlet Village.

A partire dalle 12:30 spazio alla moda con la sfilata degli Hong Fu gli elegantissimi abiti della tradizione cinese. A seguire animerà il Village l’esibizione di arti marziale e il suonatore di gong.

Durante questa giornata di festa e celebrazione della cultura cinese in tutti i suoi aspetti non potrà certamente mancare la tradizionale e suggestiva cerimonia del tè alle ore 16:30,

Partner d’eccezione, grandi conoscitori e promotori della cultura cinese, l’Istituto Confucio e l’università Kore di Enna che insieme a Sicilia Outlet Village regaleranno agli ospiti una giornata assolutamente unica.

Le iniziative che celebrano il mito e la cultura cinese non sono finite.

Sicilia Outlet Village dal 26 gennaio al 26 febbraio ospiterà la mostra “Wonder China in contemporary art”.

La selezione di artisti, curata da Vincenzo Sanfo, esperto di arte cinese contemporanea e curatore di numerose mostre in Italia e all’estero, già curatore della Biennale di Pechino e professore alla Shandong University of Arts and Design di Jinan, è uno spaccato sull’arte contemporanea cinese attraverso presenze ormai iconiche e di grande interesse culturale, oltreché dal forte impatto visivo.

La mostra presenta opere pittoriche e scultoree che nel loro insieme costituiscono un percorso esaustivo sull’ evoluzione del linguaggio artistico cinese contemporaneo e presenta, presso Sicilia Outlet Village uno spaccato della sua complessa realtà artistica.

Con questa mostra, Sicilia Outlet Village nonostante la sua natura commerciale, intende proporsi al pubblico dei visitatori come luogo di cultura ed incontro, teso a favorire una migliore fruizione degli spazi, anche quale luogo di incontro.

Promossa da Dietro le Quinte Arte e Diffusione Italia International Group, la mostra permetterà di visionare le opere degli artisti cinesi Zhang Hongmei, Wang Liu Yan, Wu Dewu, Xu Deqi, Liu Ruo Wang, Ma Yuan, Cao Guo Giang, Ma Liu Ming, Song Yong Ping

Durante i festeggiamenti del Capodanno Cinese spazio naturalmente anche allo shopping con un’eccezionale promozione durante gli ultimi due weekend di gennaio e il primo weekend di febbraio.

Presso le boutique di Sicilia Outlet Village aderenti all’iniziativa sarà possibile approfittare degli EXTRA-SALDI: ulteriori ribassi del 20% sul prezzo saldo. Sicilia Outlet Village darà così un’ultima, imperdibile opportunità per potersi aggiudicare capi ed accessori delle collezioni Autunno/Inverno dei fashion brand internazionali più blasonati a livello internazionale.

Salda in testa alle classifiche delle mete più sognate, l’Italia insieme alla Francia rappresenta per il turismo cinese la meta europea prediletta.

I dati parlano chiaro e sono destinati a crescere: la percentuale di turisti cinesi in visita nel nostro paese è cresciuta nel solo primo semestre del 2019 dell’8,2%.

Arte, cultura, storia, architettura, buon cibo e non ultimo lo shopping sono tra i fattori che catalizzano l’interesse del turismo cinese nei confronti del Bel Paese.

Unico outlet center dell’isola, Sicilia Outlet Village rappresenta una tappa obbligatoria per i turisti orientali e per i tanti cinesi che compongono le principali comunità presenti sull’isola e in tutto il Sud Italia.

Forte della sua posizione strategica, Sicilia Outlet Village ha da sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti della clientela internazionale.

Il “turismo dello shopping” rappresenta oggi un fenomeno in continua evoluzione e i Luxury Outlets sono capaci di condizionare sempre di più gli itinerari turistici, soprattutto per i turisti asiatici.

Sicilia Outlet Village, è considerato una vera e propria meta turistica ovvero una “Shopping Tourism Destination”, capace di attrarre turisti EU ed extra EU alla ricerca di un luogo “incantato” con un’offerta di brand varia e di alto profilo, con servizi di ospitalità a 5 stelle, apertura sette giorni su sette tutto l’anno e soprattutto con prezzi scontati fino al 70% nei negozi.

Com. Stam.