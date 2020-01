Festival Spumantitalia: approfondimenti e dibattiti in sei talk show dedicati al panorama spumantistico made in Italy

Pescara. Il mondo delle bollicine italiane è in continua effervescente evoluzione e Festival Nazionale Spumantitalia, in programma a Pescara dal 24 al 26 gennaio 2019, si sta confermando come il più importante appuntamento annuale dedicato agli spumanti Made in Italy.

Di questo se ne sono accorti ben 8 Consorzi Italiani, Consorzio dei vini d’Abruzzo, Prosecco DOC, Garda DOC, Asti e D’Acqui DOCG, Lambrusco DOC, Consorzio vini del Sannio, Consorzio Durello Monte Lessini, che si ritroveranno a Pescara per discutere sui temi che interessano il settore spumantistico italiano e per far degustare la loro produzione enologia agli appassionati dell’effervescenza. L’associazione Festival Nazionale Spumantitalia insieme a Bubble’s magazine, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo, con la partnership del Comune di Pescara, della Andrea Zanfi Editore, dell’Ovse, di Aliante Business Solution, Assoenologi, Citta del vino, Movimento del Turismo del Vino, Donne del Vino e molte amministrazioni abruzzesi e associazioni regionali, daranno vita a una kermesse unica raccolta all’Hotel Esplanade di Pescara.Il ricco programma di talk show inizierà venerdì 24 gennaio alle ore 10.00 con “Viticoltura 4.0”, dedicato al cambiamento dell’agricoltura in relazione ai mutamenti del clima, ai mercati e ai consumatori, chiedendosi se la scienza e la tecnologia giocheranno un ruolo fondamentale in questa trasformazione.Seguirà, alle 14.30, il talk show dal titolo “Esperienze a confronto”: un dialogo tra territori di storica identità spumantistica e nuove aree di produzione con la partecipazione dei rappresentanti di Franciacorta, Prosecco, Conegliano Valdobbiadene, Monti Lessini, Garda, Alta Langa, Asti, Abruzzo, Sicilia e Puglia che racconteranno le loro esperienze.Alle ore 17.00 si svolgerà il talk show dal titolo “Il patrimonio culturale del territorio come elemento di sostegno alla comunicazione aziendale”: occasione per porre l’accento sugli elementi culturali, la loro importanza, la loro creazione e le modalità di utilizzo nell’ambito del marketing e della comunicazione aziendale.Sabato 25 gennaio s’inizierà alle 9.30 col talk show “L’evoluzione dell’export per saper affrontare precarietà e nuove sfide”, concentrandosi sull’individuazione dei punti di forza e debolezza del sistema Italia nel mondo dell’export, attraverso l’analisi di dati significativi a supporto del dibattito, approfondendo la situazione attuale dei mercati, alla luce del successo e del valore delle bollicine italiane, con un focus anche sul ruolo delle istituzioni.Si proseguirà con “Cina: il mercato del futuro – Tra sfide e opportunità”, alle ore 12.00: un incontro con operatori e importatori cinesi guidato da Silvana Ballotta durante il quale verranno esposti dati di mercato e offerti spunti di riflessione utili a comprendere la nuova frontiera dell’export cinese, dove la qualità unica del Made in Italy viene riconosciuta e ricercata, e approfondirne il tema.L’ultimo talk show in programma, dal titolo “Gli spumanti nell’era digitale”, si svolgerà alle 14.30: un incontro con gli autori del libro “Le strategie di mercato, gestione dell’impresa vitivinicola” a cui seguirà un dialogo di riflessione sui temi del marketing e del neuromarketing. Il calendario è in continuo aggiornamento. Per informazioni e prenotazioni: www.spumantitalia.it.

