Borgo Nuovo. largo Pozzillo. Installazione parco giochi. Sabrina Figuccia (UdC): “zona simbolo del degrado urbano, una rondine non può fare primavera”

“A Largo Pozzillo nell’area antistante la sede della delegazione comunale della V° circoscrizione di Palermo, sono iniziati i lavori per l’installazione di un piccolo parco giochi per i bambini, peccato che gli stessi amministratori non s’avvedono del contesto di degrado totale in cui da anni è abbandonata l’area circostante”.

A dichiararlo è Sabrina Figuccia consigliera comunale dell’Udc di Palermo -“Rifiuti di ogni tipo abbandonati per strada, marciapiedi divelti infestati da rovi, mancanza di illuminazione, vaste aree trasformate in discariche ricettacolo di parassiti che mettono a repentaglio la salute pubblica, sono solo alcune delle criticità rilevate questa mattina in seguito ad una mia visita ispettiva a Largo Pozzillo, – prosegue Figuccia – zona del quartiere di Borgo Nuovo divenuta un simbolo del degrado urbano nella periferia di Palermo”.”Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, oggi, come trent’anni fa parlava di una primavera di Palermo, omettendo il fatto che una rondine non può fare primavera… – conclude Figuccia – ed è sin troppo evidente agli occhi dei cittadini che la Città vive la stagione più buia della sua storia recente, il suo inverno più freddo che tarda a finire”

Com. Stam.