I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) costituiscono un’emergenza di salute pubblica, che richiede, per essere contrastata, adeguate strategie di prevenzione e trattamento.

In tal senso, sabato 15 febbraio 2020, a Palermo, si terrà un Convegno di Studi sui Disturbi del Comportamento Alimentare presso l’Associazione Quarto Tempo di Via Bara all’Olivella n, 67, dalle ore 9:00 alle 14:00. per analizzare, da diverse prospettive, i DCA, nell’ottica della prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Innanzi tutto saranno discussi i sintomi clinici, tipici di anoressia e obesità e la psicoterapia cognitivo-comportamentale elettiva nel trattamento, in particolare nel modello illustrato da Riccardo Dalle Grave. Ancora, verrà discusso il ruolo delle istituzioni familiari, sanitarie e scolastiche, nei termini di una educazione alimentare funzionale che rispetti la sana evoluzione del minore e favorisca la prevenzione del disagio alimentare funzionale che rispetti la sana evoluzione del minore e favorisca la prevenzione del disagio alimentare in età adolescenziale e adulta. In programma anche la disamina delle modificazioni cerebrali a carico dei DCA, e dei fattori di rischio coinvolti nell’insorgenza di un DCA, in particolare in età evolutiva. Completerà l’evento una disamina delle conseguenze mediche dell’obesità, in particolare la sua connessione con la patologia diabetica. Relazioneranno Angela Ganci, psicologo psicoterapeuta, Erika Maniscalco, psicologo, Antonino Leonardi, pedagogista, Maurizio Bongiovanni e Alessandra Landini, biologi patologi clinici. L’evento prevede la gentile adesione dei seguenti partners:

– Associazione Onlus il Quadrifoglio Rosa, diretta dal Dr. Giuseppe Imbornone– Istituto Ernesto Basile di Palermo

– Istituto Danilo Dolci di Palermo

– Nuova Era a Viso Aperto Onlus

– Giornale The Voicekw a Viso Aperto Onlus

– Associazione Quarto Tempo

– Physiomedica Center

È stato richiesto il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e dell’Ordine Nazionale dei biologi.

Per info e iscrizioni contattare il 393 1145135 o inviare una mail a angela.ganci@gmail.com.

L’evento è gratuito, la prenotazione obbligatoria.

Alla fine dell’evento, a quanti ne faranno richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Franco Verruso

C S