Bando attività montane, prorogati termini Girimonte: opportunità per turismi ed economia scade il 30 gennaio. modulistica on line

Cotronei (Kr), giovedì 16 Gennaio 2020 – Ampliare l’offerta turistica rendendo ancora più attrattiva la località montana Trepidò, arricchirla di servizi e promuovere e sostenere la piccola imprenditoria. Risponde a questi obiettivi il bando per il finanziamento delle attività commerciali montante. Prorogati i termini. Le domande possono essere presentate entro le ore 12 di giovedì 30 gennaio.

È quanto fa sapere l’assessore alle Politiche per la valorizzazione delle attività produttive, Vincenzo Girimonte sottolineando l’importanza del progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per incentivare i turismi, nell’ambito dei Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.

È un’opportunità – spiega l’Assessore – per i commercianti per implementare la propria proposta.

L’avviso è rivolto ai titolari di attività esistenti che vogliano ampliare l’offerta commerciale per la vendita di prodotti tipici locali, ma anche a chi ha voglia di investire in nuove piccole realtà commerciali. Le attività ammesse a finanziamento sono: info-point, punti di accoglienza turistica, internet point e free wi-fi. Gli esercizi che riceveranno la sovvenzione dovranno operare per un minimo di 14 mesi consecutivi.

Per scaricare la modulistica è sufficiente consultare la homepage del portale del Comune, all’indirizzo www.comunecotronei.gov.it. La richiesta dovrà essere completata in ogni sua parte e corredata del progetto che si intende realizzare, della visura camerale dell’azienda, in caso di attività esistente, del modello di autocertificazione Durc e dei documenti di identità dei legali rappresentanti della società. La documentazione potrà essere consegnata a mano, presso gli Uffici del Protocollo, in Via Iolanda 1 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e al giovedì anche dalle 16 alle 17. In alternativa potrà essere spedita mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo indirizzo o inoltrata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunecotronei.gov.it– (Fonte: Comune di Cotronei – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

