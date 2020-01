WWF: escursione RNO Serre della Pizzuta, Piana degli Albanesi

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 il gruppo escursioni del sodalizio organizza la visita al bosco della Riserva Naturale Orientata Serre della Pizzuta in territorio di Piana degli Albanesi.

La RNO Serre della Pizzuta (414 ettari) è una riserva gestita, dalla sua fondazione nel 1998, dall’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. La riserva comprende i rilievi carbonatici di Argomezit (m 1030), Garrone (1123), Carpineto (1188), Xeravulli (1244), Pizzuta (m 1333) Maja e Pelavet (m 1279).Nell’ambito della riserva sono presenti due cavità, grotte di notevole valenza geologica e naturalistica, la Grotta del Garrone, e lo Zubbione, quest’ultima una delle grotte più suggestive e profonde di Sicilia, motivo per cui esiste la RNO. Partendo dal sentiero forestale Argomazet, che inizia dalla SP5, ci inoltreremo nel bosco di Cozzo del Campanaro e poi in salita progressiva fino a Portella del Pozzillo a 900 mt circa che separa la Moarda dal Carpineto, dove ci affacceremo dal versante nord sulla valle dell’Oreto, e le Coste del Carpineto quindi ritornando dal sentiero Pozzillo ad anello sempre sotto il bosco ci dirigeremo verso Monte Argomezit (1030) e Maja e Tulit (997), ritorneremo al Cozzo del Campanaro (980) dove in zona ci fermeremo alla casa forestale per la colazione al sacco. Dopo un breve ma suggestivo sentiero roccioso, scenderemo per altro sentiero alle auto.

Per partecipare non occorre prenotare ma basta presentarsi alle 8:15 all’appuntamento in via Ernesto Basile davanti l’ingresso dell’Università (e la stazione metro Orleans) a Palermo.

L’escursione è di facile esecuzione ma occorre tener presente che c’è un tratto di sentiero con roccette e in discesa, quindi occorrono scarponcini obbligatori e abbigliamento adeguati. Il contributo per partecipare all’escursione, compresa assicurazione, è di 5 euro. Il rientro a Palermo è previsto per le 16:30 circa.

Tutte le informazioni, i referenti e i dettagli sono pubblicati sul sito e sui social dell’associazione all’indirizzo web: wwfsicilianordoccidentale.it

Foto portella Pozzillo e il caratteristico abbeveratorio