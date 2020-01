Nasce ArmoBeautyColore, per creare una immagine di successo grazie al colore

Sara Bramani ha presentato ArmoBeautyColore, il metodo innovativo che fonda i suoi essenziali principi sull’Armocromia per realizzare il successo attraverso la propria Immagine

Milano – Chi desidera realizzare una immagine di successo da oggi ha un’arma in più. Merito di Sara Bramani, consulente internazionale di moda, bellezza e benessere, che ha presentato in questi giorni il suo innovativo ed esclusivo strumento per realizzare una immagine di successo in armonia, rispettando le proprie esigenze, attraverso la scoperta dei dettagli che contraddistinguono la sua persona.

Forte delle sue collaborazioni tra Milano e Parigi e con brand quali Dolce & Gabbana, Fendi, Philipp Plein, unite alle certificazioni quale operatrice del benessere, Make-Up Artist e Image Consultant, oggi ha dato vita al suo personale metodo, l’ArmoBeautyColore, ovvero un percorso su misura personalizzabile, basato sulla teoria del colore ovvero sull’analisi dei colori naturali della persona.

Un percorso che tocca vari punti: bellezza, tendenze moda, benessere interiore, perché per risultare “belli fuori’ ed avere un’immagine di successo, è necessario sviluppare anche la nostra reale consapevolezza personale.

Sara Bramani ha conseguito infatti anche certificazioni nel campo del riequilibrio energetico, sviluppando diverse tecniche innovative per trasmettere efficaci benefici agli altri.

Nella sua metodologia il colore è lo strumento fondamentale per creare un’immagine vincente.

Attraverso un test cromatico, che è uno step fondamentale per individuare alcuni punti, la persona si sente istantaneamente valorizzata e piena di energia ed inizia quindi ad utilizzare i colori “amici” ed il make-up ideale. Questo proietta anche la spesa per la propria immagine verso dei prodotti idonei e quindi si impara a fare acquisti intelligenti.

Per il 2020 è in programma l’espansione del progetto verso “ArmoDinamica“, perché per creare un’immagine di successo sono necessari conoscenza, costanza e allenamento.

Il progetto prevede che ad affiancare Sara Bramani, per la prima volta, ci saranno professionisti di vari settori che credendo nella metodica del colore hanno sviluppato insieme a lei dei corsi specifici. I primi appuntamenti di formazione si terranno in Italia a “porte chiuse” ed a numero limitato: Como e Milano le prime città, e a seguire sono previste date anche a Lugano.

Sara Bramani è infine la creatrice di “Hesse Image Colors“, una impresa svizzera che rappresenta il suo universo a colori, un mondo in cui dal settore beauty-moda si aprono finestre su sensazioni, consapevolezza e crescita personale.

Per la Personal Beauty Coach la bellezza è anche uno strumento solidale, grazie ad importanti collaborazioni con associazioni della Svizzera e dell’Italia che si dedicano all’aiuto di donne con varie problematiche. Con percorsi personalizzati si riesce a far loro comprendere che è possibile valorizzarsi e stare bene ogni giorno, poiché tutti noi abbiamo un potenziale unico che è giusto far emergere.

