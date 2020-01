Infinity TV lancia il CineInfinity Quiz, progetto di video engagement personalizzato a firma The Digital Project

Infinity tv, il servizio video on demand del gruppo media-set, lancia un progetto di ingaggio con l’innovativa tec-nologia dei video personalizzati idomoo a firma di the di-gital project, partner italiano della piattaforma pro-prietaria.

Infinity Tv lancia il CineInfinity Quiz, il progetto firmato dalla digital boutique milanese The Digital Project, che dopo i risultati positivi nella prima fase pilota focalizzata sulla riattivazione dei trialist, ora avrà come focus il coinvolgimento e ampliamento della base clienti del servizio.

Un progetto di video engagement innovativo che sfrutta le potenzialità della personalizzazione e sfida l’utente con un quiz sulla propria conoscenza del grande cinema Infinity. Cinefili e non potranno gustarsi con un video generato realtime in base alle risposte date in cui riceverà suggerimenti su novità e al catalogo più affini ai suoi gusti. Un’iniziativa che rafforza l’idea di far vivere all’utente un’esperienza unica.

Attivo dal 2013, Infinity Tv è il servizio video on demand di Mediaset Group. La piattaforma, con un servizio di abbonamento mensile, permette l’accesso ad un’ampia gamma di film, serie tv, documentari, e contenuti di intrattenimento. “Abbiamo deciso di confermare il progetto e di attivarlo sui nostri clienti dopo gli ottimi risultati ottenuti nella prima fase dedicata ai trialist. Le conversioni sono aumentate, ciò significa che offrire all’utente un contenuto personalizzato, che lo faccia sentire unico, premia”, ha dichiarato Marco Dall’Olio, Digital & Trade Marketing Manager del gruppo Mediaset.

“È un’iniziativa che mette in risalto l’attenzione di Infinity Tv per il catalogo cinematografico e si inserisce perfettamente nell’evoluzione del customer journey che abbiamo pensato per il nostro cliente – ha detto Marta Dones, Customer Marketing Manager di Infinity Mediaset -. “Le persone hanno sempre più voglia di esperienze uniche, personali, vogliono rivivere attraverso i film le loro emozioni. Solo conoscendoli in modo più approfondito con tecnologie come i video personalizzati possiamo soddisfare queste esigenze, offrendo contenuti sempre più centrati”.

Com. Stam.