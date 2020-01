Forza Italia, Costantino abbandona il partito e passa al Gruppo misto: “Non sono disposto a fare da zerbino alla Giunta Orlando”

Palermo, 14/01/2020: “Lascio Forza Italia, una compagine che non garantisce più l’opposizione alla Giunta Orlando ma ne è una costola servile, non permettendo neanche la discussione in Aula della mozione di sfiducia contro tale Amministrazione che io e il consigliere di circoscrizione del M5S, Giovanni Galioto, qualche giorno fa avevamo presentato.

Un atto politico unico nel suo genere tra tutte le circoscrizioni palermitane”. A riferirlo è il Vicepresidente della settima Circoscrizione, Fabio Costantino, che proprio all’ultima tornata elettorale ha ottenuto un largo consenso.

“Oggi, avevamo chiesto il prelievo della suddetta mozione e permetterne la discussione in Aula. Forza Italia – conclude Costantino – con in testa il suo capogruppo Gottuso, esprime parere contrario, asserendo in modo errato e senza documenti a supporto, che la Circoscrizione non può presentare una mozione di sfiducia contro l’Amministrazione comunale. I consiglieri Puma, Sandovalli e Armetta si sono astenuti, non consentendo in sostanza la discussione. Ricordo che Forza Italia è all’opposizione, e dovrebbe tradurre in fatti concreti il malessere del popolo, scontento dei disastri compiuti da Orlando e sodali. Non prelevando la mozione, non hanno consentito un democratico dibattito in Aula. Per tale motivo passo al Gruppo misto. Forza Italia non è più in grado di ascoltare la gente e io non sono disposto a fare da zerbino a questa Amministrazione, colpevole di un degrado urbano che è sotto gli occhi di tutti”.

