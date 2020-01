Cura del verde e dei passaggi pedonali a Cibali nel IV municipio

Dopo gli interventi degli operai della Multiservizi per potare gli alberi sulla circonvallazione, ed eliminare così eventuali pericoli al traffico in una delle principali strade di Catania, l’azione del IV municipio, attraverso il suo presidente Erio Buceti, prosegue attraverso il monitoraggio del verde e dello stato dei marciapiedi nel quartiere di Cibali.

“Come avevamo già promesso in precedenza- afferma Buceti- in piena collaborazione con l’amministrazione e le direzioni comunali, stiamo lavorando per eliminare ogni possibile problema legato alla cura del verde nel nostro territorio. Abbiamo già effettuato un sopralluogo in via Sabato Martelli Castaldi, via Casagrandi e via Merlino e presto chiederemo l’intervento della Direzione Ecologia”. Appurata l’esigenza e la necessità di un immediato lavoro, si attende solo l’opera dei mezzi e del personale della Multiservizi per eliminare eventuali rischi legati alla caduta di rami ed a sgomberare i marciapiedi dall’eccessivo fogliame. Ultimata questa fase, sarà la volta della manutenzione su alcuni passaggi pedonali a Cibali. “ Ci rendiamo conto della situazione- prosegue Buceti- vogliamo quindi eliminare ogni insidia che mette in serio pericolo l’incolumità dei cittadini. Alcuni residenti si sono immediatamente attivati nel darci una mano e risolvere così definitivamente il problema. Un esempio questo di cittadinanza attiva che sarà impiegata anche nelle prossime iniziative votate al miglioramento della nostra circoscrizione”.

Il presidente del IV municipio Erio Buceti

