Il Goethe-Institut inaugura la nuova rassegna cinematografica dedicata alle vite di grandi artisti. Si inizia il 14 gennaio con un omaggio ai 100 anni del Bauhaus. www.goethe.de/palermo/vitenellarte Con il nuovo anno riparte anche l’appuntamento con il cinema tedesco a Palermo.

Il Goethe-Institut inaugura nel 2020 una nuova rassegna cinematografica dedicata alle vite di grandi artisti. La rassegna, dal titolo “Vite nell’arte – Storie, visioni e vissuti dietro le immagini”, dura dal 14 gennaio al 28 aprile e prevede una proiezione settimanale, ogni martedì alle ore 17.30, per un totale di 15 film tutti in versione originale con sottotitoli in italiano.

Ad aprire la rassegna il 14 gennaio è un’anteprima, il film di Gregor Schnitzler Lotte am Bauhaus (2019). Trasmesso nella tv tedesca nel 2019 in occasione dei 100 anni del Bauhaus, il film, attraverso la vita della studentessa Lotte, ripercorre gli anni della Repubblica di Weimar e del movimento architettonico e artistico lanciato da Walter Gropius. Ancora una donna sarà la protagonista del film di chiusura il 28 aprile, Paula (2019) di Christian Schwochow che narra la vita e la scomparsa prematura della pittrice Paula Modersohn-Becker.

Insieme alle vite di Lotte e Paula, “la rassegna getta uno sguardo sulle storie personali di alcuni maestri e interpreti dell’arte visiva – spiega la direttrice del Goethe-Institut Palermo, Heidi Sciacchitano – mette insieme storie di vita movimentate ed emozionanti che ripercorrono alcuni momenti fondamentali della storia tedesca e austriaca, dalle grandi rivolte del ‘500 alla memoria della ex Repubblica Democratica Tedesca, fino ad arrivare ai nostri giorni”.

Le vite nell’arte sono quelle di artisti quali Joseph Beuys, Käthe Kollwitz, Neo Rauch, Egon Schiele, Gerhard Richter. Molti dei film proiettati in Sala Wenders sono in anteprima per l’Italia. L’ingresso è libero.

Grazie alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Palermo e con il Verein Düsseldorf Palermo e.V., alcune proiezioni saranno precedute da introduzioni a cura di esponenti di spicco della scena artistica locale e tedesca, di docenti, esperti e critici d’arte.

In programma, inoltre, iniziative collaterali legate alla rassegna.

Anche per questa rassegna il Goethe-Institut prevede matinée per gli alunni con orari e date da concordare con le scuole.

In collaborazione con

Città di Palermo – Assessorato alle CulturE

Palermo Culture

Accademia di Belle Arti Palermo

Verein Düsseldorf Palermo e.V.

Goethe-Zentrum Palermo

SudTitles

Goethe-Institut Palermo

Cantieri Culturali alla Zisa

Via Paolo Gili 4

90138 Palermo

Tel. +39 091 6528680

info-palermo@goethe.de

www.goethe.de/palermo/vitenellarte

Calendario delle proiezioni

Sala Wenders del Goethe-Institut – Cantieri Culturali alla Zisa

Orario 17.45

14.01. LOTTE AM BAUHAUS

21.01. BEUYS

28.01. WERK OHNE AUTOR Opera senza autore – In occasione del Giorno della Memoria

04.02. JÖRG RATGEB, MALER Jörg Ratgeb, pittore

11.02. KÄTHE KOLLWITZ – BILDER EINES LEBENS Käthe Kollwitz – Quadri di una vita

18.02. FREDDY/EDDY

25.02. BELTRACCHI – DIE KUNST DER FÄLSCHUNG Beltracchi – L’arte della falsificazione

03.03. ICH UND KAMINSKI Io e Kaminski

10.03. EGON SCHIELE: TOD UND MÄDCHEN Egon Schiele

17.03. NEO RAUCH – GEFÄHRTEN UND BEGLEITER Neo Rauch – Compagni e accompagnatori

24.03. CASPAR DAVID FRIEDRICH – GRENZEN DER ZEIT Caspar David Friedrich – Confini del tempo

31.03. IM WINTER EIN JAHR Un anno in inverno

07.04. GERHARD RICHTER – PAINTING

21.04. DAS SALZ DER ERDE Il sale della terra

28.04. PAULA

Sinossi

14.01. Lotte am Bauhaus / Lotte al Bauhaus

di Gregor Schnitzler

Germania 2019, 105 min.

Con Alicia von Rittberg, Noah Saavedra, Jörg Hartmann, Nina Gummich

Weimar, 1921: Contro la volontà della sua famiglia, la giovane Lotte s’iscrive alla scuola d’architettura, arte e design Bauhaus, dove studia con il visionario Walter Gropius. La filosofia del Bauhaus non prevede soltanto una fusione tra arte e artigianato ma promuove anche il libero sviluppo dell’’uomo nuovo’. Lotte ci trova il suo amore e ottiene la possibilità di studiare in quanto donna, a pari diritti con i suoi compagni maschi. Il film, che omaggia i 100 anni dalla nascita del Bauhaus (1919), racconta anche un pezzo di storia tedesca contemporanea. Il Bauhaus venne chiuso nel 1933, sotto la pressione del nazionalsocialismo.

21.01. Beuys

di Andres Veiel

Germania 2017, 107 min.

Lo scultore, disegnatore, attivista, teorico e insegnante Joseph Beuys (1921-1986) è una delle figure più controverse della scena artistica tedesca del ‘900. Nel suo concetto artistico includeva anche il coinvolgimento attivo dell’artista nella società: “Sì, voglio ampliare la coscienza delle persone.” Il documentario raccoglie materiali d’archivio inediti, collage di documenti visivi e sonori e testimonianze di contemporanei del grande artista provocatore.

28.01. Werk ohne Autor / Opera senza autore

di Florian Henckel von Donnersmarck

Germania 2018, 186 min.

Con Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci, Ina Weisse

In occasione del Giorno della Memoria

Negli anni ‘60 il giovane artista Kurt Barnert fugge dalla Repubblica Democratica Tedesca verso la Germania dell’Ovest. Ma anche qui viene perseguitato dai suoi ricordi dell’epoca nazista e del regime comunista all’Est che hanno segnato la sua gioventù. Barnert si innamora della studentessa Elisabeth ‘Ellie’ Seeband in cui vede anche una musa. Nei quadri che nascono da questa ispirazione, Barnert lavora sui traumi del suo passato e al contempo riflette su quelli di un popolo intero. Ispirato alla vita del pittore Gerhard Richter, il film ha ricevuto una nomination ai premi Oscar 2019 nella categoria miglior film in lingua straniera.

04.02. Jörg Ratgeb, Maler / Jörg Ratgeb, pittore

di Bernhard Stephan

Repubblica Democratica Tedesca 1977, 96 min.

Con Alois Švehlík, Margrit Tenner, Olgierd Lukaszewicz, Henry Hübchen

Alla vigilia della guerra dei contadini, il pittore Jörg Ratgeb è deciso a non lasciarsi coinvolgere nelle liti politiche. Vuole invece finire un suo dipinto del Cristo, ma gli manca un modello adeguato. Si mette in viaggio, ma invece di trovare il volto ricercato, incontra solo episodi di violenza che lo costringono a prendere posizione e ad impegnarsi attivamente. La sua nuova visione delle cose si rifletterà inevitabilmente anche nei suoi dipinti. Un dramma storico che solleva la questione della connessione tra arte e politica.

11.02. Käthe Kollwitz – Bilder eines Lebens / Käthe Kollwitz – Quadri di una vita

di Ralf Kirsten

Repubblica Democratica Tedesca 1986, 93 min.

Con Jutta Wachowiak, Fred Düren, Carmen-Maja Antoni, Gerd Baltus

Senza seguire fedelmente la cronologia degli eventi, il film racconta tappe importanti della vita della grafica, pittrice e scultrice Käthe Kollwitz. Quando scoppia la prima guerra mondiale, l’artista ha 47 anni. La morte del figlio, entrato volontariamente nell’esercito, la segnerà a vita e lascerà delle tracce nella sua opera. Costernata osserva anche la vita dei poveri nel suo quartiere di Berlino nonché l’esito sanguinoso della rivoluzione di novembre. Tutto ciò nonostante attraverso la sua arte continui a lottare per un mondo migliore.

18.02. Freddy / Eddy

di Tini Tüllmann

Germania 2016, 94 min.

Con Felix Schäfer, Jessica Schwarz, Anna Unterberger, Burghart Klaußner, Robert Stadlober

Il pittore Freddy è accusato di aver aggredito sua moglie e rischia di perdere il figlio. Nel bel mezzo della crisi, sbuca improvvisamente Eddy, il fratello gemello creduto morto. Quando Eddy comincia ad immischiarsi nella vita dell’artista, questa prende una svolta catastrofica. Solo gli incontri con la nuova vicina sono inizialmente un raggio di speranza. Freddy perde man mano il controllo. Eddy è davvero ancora vivo o è solo frutto delle sue allucinazioni? Un thriller psicologico che, come in Dr. Jekyll e Mr. Hide, si confronta con la parte più buia del nostro “io”.

25.02. Beltracchi – Die Kunst der Fälschung / Beltracchi – L’arte della falsificazione

di Arne Birkenstock

Germania 2014, 98 min.

Con Wolfgang e Helene Beltracchi

Per anni, il falsificatore d’arte più spettacolare della storia, Wolfgang Beltracchi, ha creato e venduto quadri nello stile di celebri pittori. Non copie di opere esistenti, ma nuovi lavori che Beltracchi e sua moglie hanno spacciato come opere disperse e ritrovate. Né esperti né galleristi si sono mai accorti dell’inganno. Fino al 2011, anno in cui Beltracchi viene scoperto e condannato a sei anni di prigione. Uno straordinario documentario che esplora le dinamiche e le contraddizioni del mercato dell’arte, che la vicenda di Beltracchi rivela in modo divertente e scioccante.

03.03. Ich und Kaminski / Io e Kaminski

di Wolfgang Becker

Germania / Belgio 2015, 119 min.

Con Daniel Brühl, Jesper Christensen, Amira Casar, Denis Lavant, Jördis Triebel, Geraldine Chaplin

Il critico d’arte Sebastian Zöllner cerca il successo: vuole scrivere un libro di rivelazioni su Manuel Kaminski. Il vecchio pittore, un tempo illustre e ora quasi dimenticato, allievo di Matisse e amico di Picasso, si è ritirato in uno chalet sulle Alpi e si dice sia diventato cieco. Zöllner lo trova, si intrufola senza scrupoli nella sua vita, ruba alcuni dei suoi dipinti e lo convince a fare un viaggio alla ricerca del suo amore di gioventù. Presto però Zöllner capisce che il vecchio è molto più lucido e furbo di quanto non creda. Road movie intriso di umorismo nero, tratto dall’omonimo romanzo di Daniel Kehlmann.

10.03. Egon Schiele: Tod und Mädchen / Egon Schiele

di Dieter Berner

Austria / Lussemburgo 2016, 110 min.

Con Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner, Marie Jung, Hilde Berger

Agli inizi del XX secolo, Egon Schiele è tra gli artisti più provocatori e controversi di Vienna. La sua arte è ispirata da donne bellissime e da un’epoca che sta volgendo al termine. Due donne in particolare condizionano la sua vita e la sua espressione artistica: sua sorella e sua prima musa, Gerti, e la diciassettenne Wally, probabilmente l’unico vero amore di Schiele, immortalata nel famoso dipinto “La morte e la fanciulla”. Mentre i dipinti di Schiele creano scandalo, collezionisti lungimiranti e artisti già acclamati come Klimt, iniziano a riconoscere il valore della tormentata arte del giovane.

17.03. Neo Rauch – Gefährten und Begleiter / Neo Rauch – Compagni e accompagnatori

di Nicola Graef

Germania 2016, 104 min.

Il pittore Neo Rauch, nato nel 1960 a Lipsia, ex Germania Est, è considerato uno degli artisti più importanti della sua generazione. Nota a livello internazionale, l’opera di Rauch ruota attorno al tema della ‘patria’ ma non manca di confrontare lo spettatore con motivi enigmatici e scene equivoche. Il documentario riunisce voci e testimonianze di compagni, collezionisti e ammiratori di Rauch nonché di sua moglie, la pittrice Rosa Loy, e svela il meccanismo un po’ perverso che regola il funzionamento del mercato internazionale dell’arte.

24.03. Caspar David Friedrich – Grenzen der Zeit / Caspar David Friedrich – Confini del tempo

di Peter Schamoni

Germania / Repubblica Democratica Tedesca 1986, 84min.

Con Helmut Griem, Sabine Sinjen, Hans Peter Hallwachs

“Chi vuole attraversare i confini del proprio tempo è giudicato male dal mondo o considerato pazzo”. Così diceva amareggiato Caspar David Friedrich guardando le sue opere non comprese e disprezzate negli ambienti artistici del suo tempo. Il film si accosta alla vita e all’opera del famoso pittore paesaggista del Romanticismo, la cui arte fu scoperta e riconosciuta solo decenni dopo la sua morte. Motivo per cui nel film non c’è un interprete a rappresentare il pittore, ma questi diventa protagonista attraverso i suoi dipinti e le voci delle persone che gli sono state attorno. Il film è stato girato nei luoghi originali che hanno ispirato Friedrich.

31.03. Im Winter ein Jahr / Un anno in inverno

di Caroline Link

Germania 2008, 128 min.

Con Karoline Herfurth, Josef Bierblicher, Corinna Harfouch, Hanns Zischler, Mišel Matičević

Eliane Richter commissiona al pittore Max Hollander un ritratto dei suoi due figli. La ventiduenne Lilli è una talentuosa studentessa di danza, mentre suo fratello Alexander è morto appena un anno prima. Disgustata dall’idea di trasformare il fratello scomparso in un ‘oggetto di decorazione’, Lilli inizialmente si ribella alla presenza dell’artista. Questi invece si avvicina in modo cauto e rispettoso, esplorando poco a poco il legame che unisce ancora i due fratelli. Tra modella e pittore si sviluppa gradualmente un rapporto di fiducia.

07.04. Gerhard Richter – Painting

di Corinna Belz

Germania 2011, 98 min.

Nato a Dresda nel 1932, Gerhard Richter fugge dall’Est verso l’Ovest dove diventa studente della prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Düsseldorf. Ad oggi viene considerato uno degli artisti più importanti dell’epoca contemporanea. Lontano dai soliti ritratti d’artista, l’accattivante documentario accompagna Gerhard Richter nel suo atelier e racconta la creazione di alcuni dipinti dalla prima bozza all’apertura della mostra a New York.

21.04. Das Salz der Erde / Il sale della terra

di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado

Francia / Brasile / Italia 2014, 110 min.

Il fotografo brasiliano Sebastião Salgado ha passato quattro decenni della sua vita a fotografare la sofferenza nel mondo. Le sue immagini testimoniano in modo sconvolgente tragedie umane come la guerra, la fame, la fuga e la distruzione. Quando la sofferenza vista e vissuta rischia di sopraffarlo, Salgado decide di fotografare i luoghi paradisiaci rimasti sulla terra – inizia così il progetto più importante della sua vita: Genesis. Un viaggio fotografico verso le origini della terra in questo documentario monumentale diretto da suo figlio e da Wim Wenders.

28.04. Paula

di Christian Schwochow

Germania / Francia 2019, 123 min.

Con Stanley Weber, Carla Juri, Roxane Duran, Joel Basman, Albrecht Schuch

Nata a Dresda nel 1876, Paula Becker scopre già da bambina la sua passione per l’arte. Da donna non viene ammessa all’Accademia delle Belle Arti di Berlino, ma continua a formarsi privatamente. Raggiunge il gruppo di artisti di Worpswede e nel 1899 si trasferisce a Parigi per studiare. Lì incontra il suo futuro marito Otto Modersohn nonché la scultrice Clara Westhoff e il suo compagno, lo scrittore e poeta Rainer Maria Rilke. Il talento della pittrice sarà riconosciuto solo dopo la sua scomparsa prematura nel 1907.

Com. Stam.