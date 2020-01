Palermo Via Principe di Granatelli. Lavori per nuova pavimentazione e wifi

Inizieranno domani i lavori, coordinati e realizzati dal Coime, per realizzare una nuova pavimentazione in via Principe di Granatelli e in via Salvatore Vigo.E’ stata infatti pubblicata venerdì l’Ordinanza dell’ufficio traffico che autorizza la messa in opera del cantiere.

I lavori, che saranno divisi in cinque “lotti” per rendere sempre parzialmente fruibile l’accesso ai residenti e ai commercianti della zona, prevedono la sistemazione di una pavimentazione più idonea all’utilizzo prevalentemente pedonale e la collocazione di elementi di arredo urbano. Tutti gli interventi sono stati concordati con la Sovrintendenza per i beni culturali.

Al termine dei lavori, previsto entro l’estate, la zona sarà inoltre dotata di punti di accesso alla rete del wi-fi gratuito comunale, come già fatto nella vicina via Principe di Belmonte e in altre zone della città.

A supervisionare l’intervento sarà l’Assessorato al decoro guidato dal vicesindaco Fabio Giambrone, che sottolinea “l’importanza di un intervento realizzato interamente in house, con progettazione a cura degli Uffici comunali e materiale esecuzione tramite le maestranze del Coime”.

