Incuria e degrado urbano. Fabra (Udc): “Orlando prenda atto del suo fallimento politico in tema di gestione e smaltimento rifiuti in città”

“Nella città metropolitana di Palermo anche la classica passeggiata domenicale si trasforma in una brutta avventura piena di ostacoli da superare, come le montagne di rifiuti sui marciapiedi che straripano fuori dai cassonetti della via Castellana, non svuotati da quasi una settimana.

La RAP società partecipata del Comune, nei fatti non riesce a garantire un servizio di raccolta rifiuti degno di una metropoli civile come Palermo. Tutto ciò è intollerabile, perché si mette a repentaglio la salute pubblica dei residenti che, peraltro, pagano una tassa sui rifiuti tra le più salate d’Italia.” – A dichiararlo è Claudio Fabra responsabile del dipartimento tutela ambientale Udc per la provincia di Palermo -.

“L’ amministrazione comunale attuale – prosegue Fabra – invece di pensare ad imporre nuove tasse al solo scopo di fare cassa, (vedi l’istituzione della ZTL notturna), s’impegni ad organizzare un sistema integrato di raccolta e smaltimento rifiuti rendendo efficiente la RAP e nel contempo chiudendo definitivamente la bomba ecologica sopra le nostre teste, ovvero la discarica di Bellolampo, ormai da tempo satura”.

“Per combattere l’inciviltà bisogna educare fin dalla più tenera età, – continua Fabra – per cui ritengo sia fondamentale rendere l’educazione civica, (divenuta materia obbligatoria a scuola nel settembre 2019), il perno centrale di una società formata da cittadini responsabili e attivi che partecipano alla vita della comunità, nel pieno rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.

“Oltre all’educazione, per scongiurare simili scenari che ci fanno vergognare di fare parte di una città abbandonata all’incuria e al degrado, – aggiunge Fabra – bisognerebbe punire coloro i quali contribuiscono a questo scempio, aumentando i controlli nei quartieri attraverso un impiego maggiore di agenti della polizia municipale, coadiuvati, se necessario, dalle guardie giurate di polizia privata.”

“In attesa di potere passeggiare normalmente, senza essere costretto a fare lo slalom tra i marciapiedi per le vie del quartiere dove sono nato, – conclude Fabra – invito il Sindaco Orlando a farsi un esame di coscienza ed a prendere atto del fallimento politico in tema di gestione e smaltimento dei rifiuti in città ad opera della sua Amministrazione”

Com. Stam.