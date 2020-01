Via Cardinale Rampolla al buio da un mese. Frasca Polara presidente dell’VIII circoscrizione chiede ad Amg di intervenire

“Se a Vergine Maria l’AMG è intervenuta a proprie spese per ripristinare almeno parzialmente l’illuminazione danneggiata dal maltempo, nella zona di via Cardinale Rampolla da oltre un mese i punti luce sono tutti spenti e non si sa quando inizieranno i lavori” – è quanto denuncia il presidente dell’VIII Circoscrizione Marco Frasca Pola. “Percorre la via Cardinale Rampolla al buio è davvero pericoloso – continua il presidente Frasca Polara- Mancano le minime norme di sicurezza stradale.

La strada è in pendenza e a doppio senso di marcia. Su un lato della carreggiata manca il marciapiede e i paletti a protezione dei pedoni sono stati divelti. In passato in condizioni normali si sono verificati diversi incidenti e il Comune è corso ai ripari istituendo il limite di velocità a 40 km/h e collocando dei lampeggianti in prossimità degli attraversamenti pedonali. Mi appello ad AMG – conclude Frasca Polara- affinché intervenga al più presto in via del tutto eccezionale per riportare la luce in via Cardinale Rampolla, in via Papa Sergio e in via Belmonte”.

Com. Stam.