Unisciti al nuovo progetto originale Exhibit Around! Chromantic è un’occasione unica per tutti i fotografi che desiderino entrare a far parte di un importante progetto collettivo che verrà presentato nella prestigiosa cornice del Trieste Photo Days 2020 alla presenza di ospiti di livello internazionale.

Open call fino al 31 gennaio 2020

Le migliori foto e progetti confluiranno in un nuovo progetto che sarà composto da:

Un prestigioso volume fotografico collettivo che verrà presentato durante il weekend di apertura di Trieste Photo Days (fine ottobre 2020)

collettivo che verrà presentato durante il weekend di apertura di Trieste Photo Days (fine ottobre 2020) Una grande mostra collettiva internazionale con una selezione delle migliori foto del progetto, che si terrà sempre nell’ambito del festival

Cerchiamo fotografi interessati a candidare foto singole e/o progetti/portfolio rigorosamente a colori, che utilizzino la luce in maniera artistica e originale, donando vita agli elementi cromatici e trasformando il colore in un linguaggio autoriale in grado di raccontare la realtà contemporanea.

La lezione a cui ispirarsi è quella del newyorkese Alex Webb, pioniere della fotografia a colori in grado di spaziare dalla fotografia urbana al reportage giornalistico. Ogni autore è dunque libero di infondere alle opere la propria cifra stilistica, così come di scegliere la tipologia di fotografia che gli è più congeniale (prediligiamo la street photography, la fine art e la fotografia architettonica, ma in generale ci piace supportare la fotografia di qualità).

Com. Stam.