Cortina d’Ampezzo: domenica Open Day sulla funivia Tofana – Freccia nel Cielo per celebrare l’apertura della nuova cabinovia

“The future is now”, a Cortina un Open Day per festeggiare la nuova cabinovia Tofana – Freccia nel Cielo. Domenica 12 gennaio Tofana 2021 srl organizza una giornata free entry che permette di accedere gratuitamente al primo tronco della funivia Tofana – Freccia nel Cielo e sciare lungo le rinnovate piste Col Druscié A e B. Un Open Day riservato anche a tutta la cittadinanza, dedicato a sciatori e non solo, per celebrare la presentazione ufficiale della nuova e moderna cabinovia.

A Cortina si respira aria di novità. Protagonista di quest’atmosfera di rinnovamento la storica funiva Tofana – Freccia nel Cielo che domenica 12 gennaio organizza l’Open Day “The future is now” per festeggiare la prima e nuova cabinovia del panorama ampezzano. Per l’occasione, il tratto che dalla stazione di partenza conduce a Col Druscié (1778 m) sarà accessibile gratuitamente e permetterà di sciare liberamente sui tracciati Col Druscié A e B.

La stagione invernale 2019/2020 ha presentato un importante cambio di look per lo storico complesso funiviario Tofana – Freccia nel Cielo, sostituendo il vecchio impianto del primo troncone con una nuova e moderna cabinovia. Collegando la stazione a valle con quella di Col Druscié (1788 m), si compone di 47 moderne cabine in grado di trasportare 1800 persone all’ora, diminuisce al massimo i tempi di attesa e assicura alti standard in termini di qualità, comfort e tecnologia. Dopo il viaggio inaugurale su invito di sabato 11 gennaio, che ufficializza l’apertura dinanzi alle autorità, Tofana – Freccia nel Cielo dà il suo benvenuto anche all’intera comunità di sciatori, sportivi e appassionati della montagna organizzando una gioranta free entry che festeggia un altro grande passo verso il futuro di Cortina e delle sue cime. Domenica 12 gennaio, infatti, l’Open Day “The future is now” consente di accedere gratuitamente al primo tratto della funivia che dalla stazione di partenza, completamente rinnovata e concepita in sintonia con il paesaggio, conduce a Col Druscié. Da qui è possibile sciare lungo la pista nera Col Druscié A, una delle più tecniche delle Dolomiti e recentemente ampliata a 100 m, e Col Druscié B, una pista blu ampia e adatta a tutte le tipologie di sciatori. Da non perdere, inoltre, una sosta ristoratrice con panorama esclusivo su Cortina, presso il Masi Wine Bar “Al Druscié” e il Ristorante Col Druscié 1778.

“The future is now” è una domenica di festeggiamenti che chiama all’appello appassionati del mondo dello sci alpino e non solo in uno dei palcoscenici più attesi dei Mondiale di Sci 2021. Da qui, acquistando lo skipass o il biglietto di salita per le altre tratte disponibili, sarà possibile raggiungere anche Ra Valles (2470 m) e Cima Tofana di Mezzo (3244 m), lasciandosi conquistare da discese mozzafiato e panorami spettacolari. Ai presenti, muniti di coupon oppure registrati sul sito www.freccianelcielo.com/gadget/, è riservato anche un gadget personalizzato che potrà essere ritirato alla stazione di partenza.

www.freccianelcielo.com

Com. Stam.