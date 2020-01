Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, concorso per 10 assunzioni in Emilia Romagna. Scadenza imminente

E’ on line il bando del concorso pubblico per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario indetto dall’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Modena, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.

Il concorso, per titoli ed esami, prevede l’assunzione di tecnici sanitari di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato.In particolare, i posti sarannoo così ripartiti: 2 posti presso l’Azienda USL di Reggio Emilia; 2 posti presso l’Azienda USL di Piacenza; 2 posti presso l’Azienda USL di Parma; 2 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma; 1 posto presso l’Azienda USL di Modena; 1 posto presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena.Il termine entro cui mandare la domanda di ammissione al pubblico concorso, redatta esclusivamente in forma telematica, è il 16/01/2020.Per partecipare è necessario essere in possesso della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico ovvero diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico , ovvero essere in possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti. Bisogna inoltre essere iscritti all’ordine professionale/albo relativo.In caso di numero alto di domande, le Aziende si riservano la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva. L’Azienda capofila nominerà così una Commissione di Esperti per mettere a punto la prova preselettiva.La selezione prevede una prova scritta su materie relative alla specifica professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nonché sulla legislazione e deontologia professionale; prova pratica, che comprende l’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta ed infine una prova orale sulle materie oggetto della prova scritta. Sarà valutata inoltre la preparazione su elementi di informatica e la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.Per ulteriori informazioni cliccare qui

Com. Stam. fonte Informa Giovani