Sicurezza incrocio Corso Province e via D’Annunzio a Catania, le considerazioni del comitato Romolo Murri

Senza entrare nel merito delle motivazioni, per cui questa amministrazione abbia eliminato le rotonde, tra Corso delle Province e via Gabriele D’Annunzio, è ormai appurato che c’è una nuova viabilità in uno dei più trafficati snodi di Catania e indietro non si torna.

La questione principale è che ai nuovi lavori non è seguita tutta una serie di servizi (assolutamente non secondari) che garantiscano la sicurezza in tutta la zona. La sera soprattutto le auto sfrecciano a tutta velocità e bisogna fare ancora molto per garantire l’incolumità soprattutto dei pedoni. Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede al Sindaco Pogliese e all’assessore al ramo di attivarsi affinchè lungo l’incrocio tra via Gabriele D’Annunzio e Corso delle Province sia potenziata la pubblica illuminazione perché in inverno già nel tardo pomeriggio si fa buio e la visibilità si riduce. A questo va aggiunto anche l’istallazione di un semaforo e il potenziamento delle segnaletica verticale per avvisare gli automobilisti che sopraggiungono. Già dal prossimo martedì, con la fine delle vacanze e l’enorme aumento del traffico dovuto all’apertura delle scuole, occorrerà fare tutto il possibile per aumentare in questa parte di Catania gli standard di sicurezza altrimenti qui si rischia la tragedia.

Vincenzo Parisi Presidente Comitato Cittadino “Romolo Murri”

Com. Stam.