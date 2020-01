Istruttori direttivi tecnici. Concorso per 10 assunzioni in Lombardia. Scadenza imminente

Opportunità di lavoro in Lombardia: presso il comune di Moglia, provincia di Mantova, è indetto il concorso per formazione di una graduatoria per la copertura di dieci posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato, da assegnare agli uffici della ricostruzione sisma.

Le domande si possono inviare fino al 16/01/2020 Per partecipare è necessario essere in possesso di diploma di Laurea triennale in Ingegneria civile ed ambientale; Scienze dell’architettura; Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; Scienze e tecnica dell’edilizia. Oppure: Diploma di Laurea Specialistica in: ingegneria civile; Ingegneria dei sistemi edilizi; Ingegneria per l’ambiente ed il territorio; Architettura ed ingegneria edile- architettura ; Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.La selezione prevede un colloquio sui seguenti argomenti:

Ordinamento degli enti locali;

Normativa sul procedimento amministrativo;

Nozioni di diritto amministrativo;

Legislazione specifica in tema di ricostruzione del patrimonio danneggiato dal sisma in particolare tutte le ordinanze e i decreti emanati dal Presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l’emergenza sismica;

Norme in materia di progettazione, appalto, direzione lavori, contabilità ed esecuzione di opere pubbliche;

Norme in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia privata ;

Pianificazione ambientale e valutazione di impatto ambientale;

Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri;

Legislazione in materia di ambiente, beni culturali e paesaggio;

Diritti e doveri del pubblico dipendente;

Nozioni di diritto civile con particolare riferimento al libri III e IV del codice civile;

Si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza della lingua straniera inglese, e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in particolare del personal computer in ambiente Windows e dei più diffusi programmi Microsoft Word, Excel, Autocad, Internet, e Posta elettronica. Per il colloquio la commissione ha disposizione punti 30 e la prova s’intende superata con il raggiungimento di 21/30.

La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Moglia (dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00, e il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17,30) o spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con l’indicazione sulla busta “Procedura selettiva per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale tecnico Cat. D Pos. Eco. D1” , oppure invio a mezzo posta certificata.

Com. Stam. fonte Informa Giovani