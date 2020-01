L’alba in Tofana e Marmolada: appuntamenti ad alta quota per vivere esperienze emozionanti sulle cime più alte delle Dolomiti.

Guardare il sole sorgere da una prospettiva privilegiata, assaporare una ricca colazione con prodotti tipici e sciare per primi sulle piste immacolate. È un’emozione che si può vivere grazie a Tofana – Freccia nel Cielo e Marmolada – Move to the Top: con le iniziative “Alba da Ra Valles” e “Alba dalla Regina”, in programma a gennaio e febbraio, la magia dell’Enrosadira è “a portata di funivia”.

Belluno – Il cielo si colora di infinite tonalità di blu, mentre i primi raggi del sole disegnano il profilo delle montagne, spuntando lentamente dalle cime. Poi, come in un incantesimo, le rocce dolomitiche si tingono di rosa, dando luogo al suggestivo fenomeno dell’Enrosadira. Osservare l’alba sulle Dolomiti è un’esperienza da vivere ad alta quota con Tofana – Freccia nel Cielo e Marmolada – Move to the Top, in abbinamento a una gustosa colazione con vista e a una discesa mozzafiato sulle piste ancora intatte, riservata agli amanti dello sc

Custodi di leggende senza tempo, vicende storiche e paesaggi straordinari, le Dolomiti possono regalare sensazioni indescrivibili. Un tempo accessibili solo al mondo dell’alpinismo, oggi sono alla portata di tutti e svelano vette oltre i 3.000 m di quota raggiungibili anche in pochi minuti, come la maestosa Tofana di Mezzo e la Regina di tutte, la Marmolada. È proprio su queste cime, tra le più alte del gruppo montuoso, che lo spettacolo dell’alba offre un momento indimenticabile, reso accessibile da due complessi funiviari d’avanguardia, sorveglianti speciali di magiche emozioni. Tofana – Freccia nel Cielo, la storica funivia composta da tre tronconi che portano da Col Druscié (1778 m) a Ra Valles (2470 m) fino a Cima Tofana di Mezzo (3244 m), recentemente rinnovata nel primo tratto con la prima e unica cabinovia della vallata ampezzana. E Marmolada – Move to the Top, l’avveniristico impianto funiviario realizzato negli anni Sessanta sul versante bellunese della Marmolada, che da Malga Ciapèla (1450 m) conduce a Punta Rocca (3265), passando per la stazione intermedia di Serauta (2950 m). Sulla Tofana di Mezzo, l’appuntamento è per il 4 e il 18 gennaio, l’1 e il 15 febbraio quando “Alba da Ra Valles” offre la possiblità di salire fino alla stazione di Ra Valles per osservare il sorgere del sole, gustare una colazione dolce e salata e lasciare per primi le proprie tracce sulle piste perfettamente battute, o semplicemente rientrare a valle in funivia. In Marmolada, invece, le date da annotare sono il 3 e 24 gennaio, il 7 e il 21 febbraio per “Alba dalla Regina”: il programma prevede la partenza da Malga Ciapèla, una sosta caffè alla stazione di Serauta e l’arrivo a Punta Rocca, proprio di fronte a Punta Penìa (la cima più alta con i suoi 3342 m), dove attendere l’alba sulla terrazza panoramica. A seguire è previsto il rientro direttamente in funivia alla stazione di Serauta per una ricca colazione a buffet, mentre gli sciatori possono solcare per primi il tracciato de La Bellunese, la pista più lunga del comprensorio Dolomiti Superski con i suoi 12 km, e risalire poi a Serauta per reintegrare le energie.

L’alba sulle Dolomiti, ammirata da due delle terrazze panoramiche più straordinarie di queste vette siglate Patrimonio dell’Umanità da UNESCO, regala un’opportunità speciale per conoscere il territorio e la sua naturale bellezza, nel pieno rispetto della montagna e della sua identità. Un’avventura originale che Tofana – Freccia nel Cielo e Marmolada – Move to the Top rendono accessibile anche ai meno esperti, concedendo meravigliosi panoramai “a portata di funivia”.

www.freccianelcielo.com

www.funiviemarmolada.com

www.museomarmoladagrandeguerra.com

www.smstudiopress.it/it/news/dettagli/lesperienza-unica-dellalba-sulle-dolomiti-di-tofana-e-marmolada.html

Com. Stam.