Passaggi Pedonali Rialzati tra Corso delle Province e via Gabriele D’Annunzio

Senza rotonde l’obiettivo principale all’interno del triangolo tra via Gabriele D’Annunzio, Corso delle Province e via Vittorio Emanuele Orlando resta quello di garantire una mobilità più scorrevole e la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Per queste ragioni il presidente del III municipio Paolo Ferrara accoglie con enorme favore la realizzazione di passaggi pedonali rialzati in questa parte di Catania. “Si tratta di una proposta sposata in pieno da questa amministrazione comunale- afferma Ferrara- da qui il mio ringraziamento al Sindaco Pogliese e all’assessore Arcidiacono che hanno reso attuabile questo progetto. Per molto tempo la mobilità tra via D’Annunzio e Corso delle Province è stata al centro di una ricerca continua per dare allo snodo una propria dimensione. Incroci che cominciano ad essere recepiti dai pendolari. Nel frattempo- prosegue Ferrara- la circoscrizione “Borgo-Sanzio”, in piena sinergia con il comune, studia tutti i miglioramenti possibili per ottenere un flusso veicolare più sicuro in un territorio caratterizzato dal forte pendolarismo”.

Il Presidente Paolo Ferrara

