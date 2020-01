Palermo Avviso pubblico per stipula convenzioni fra PM e associazioni di volontariato

Il Comando della Polizia Municipale ha pubblicato un avviso rivolto ad associazioni di volontariato interessate alla stipula di convenzioni.

Oggetto degli accordi sarò lo svolgimento di compiti di viabilità connessi con l’orario di entrata e di uscita degli alunni davanti ai plessi scolastici o la sorveglianza di aree pubbliche educative e ludiche e, più in generale, per i servizi di ausilio al personale di P.M. in occasione di manifestazioni regolarmente autorizzate.

L’istanza di partecipazione, redatta sul modello allegato disponibile al successivo link, sottoscritta dal legale rappresentante, in busta chiusa recante la scritta “AVVISO PUBBLICO – COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI VIABILITA’ CONNESSI CON L’ORARIO DI ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DAVANTI AI PLESSI SCOLASTICI”, dovrà pervenire

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 GENNAIO 2020.

Le associazioni che presenteranno domanda dovranno avere i seguenti requisiti: – essere iscritte, da almeno sei mesi (6 mesi), al rispettivo registro regionale (ai sensi dell’ art.101 comma 2 del D.lgs 117/2017, fino all’ operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozioni sociale e Imprese sociali.) – avere sede operativa e/o aver operato nel territorio della provincia di Palermo, in forma regolare e continuativa per almeno sei mesi.

I singoli volontari coinvolti dovranno a loro volta possedere i seguenti requisiti:

a) avere un’età non inferiore ai 18 anni;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento

delle mansioni inerenti i servizi descritti nel presente avviso;

d) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

e) essere iscritti all’associazione prima del 31 dicembre 2019, data di pubblicazione dell’avviso.

Le associazioni, che dovranno garantire copertura assicurativa ai volontari e i cui operatori dovranno attenersi alle indicazioni operative che verranno dal Comando di Polizia Municipale, riceveranno un rimborso spese pari a 7 Euro giornalieri per ciascun volontario, senza che ciò comporti in alcun modo l’instaurarsi di rapporti subordinati o di lavoro, né pretese per la futura instaurazione di tali rapporti.

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo

https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=26194

Com. Stam.