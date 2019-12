Salvo il Capodanno al Cep

Palermo: “Quantomeno posso essere contento che, almeno per questa volta, ha prevalso il buon senso, avendo loro seguito il mio consiglio, ovvero quello di chiedere l’autorizzazione allo Iacp e al contempo sollevare lo stesso ente da ogni responsabilità”, afferma il consigliere comunale di Avanti insieme, Massimo Giaconia.

“Subito dopo la manifestazione sarà importante chiudere definitivamente la questione con il passaggio dell’area al Comune”, aggiunge Giaconia. “La terza commissione, di cui faccio parte, su mia proposta, qualche mese fa convocò l’assessore D’Agostino, il dirigente del patrimonio del Comune e i vertici dello Iacp nonché il Presidente della VI Circoscrizione Maraventano, proprio per tentare di trovare una formula affinché la titolarità del campetto di calcio passasse al Comune, allo stesso modo di come abbiamo fatto con il parco Tindari (Borgo Nuovo). Il tavolo non c’è mai stato perché i vertici dello Iacp risposero che per un po’ di tempo sarebbero stati impegnati in altre questioni” continua il consigliere comunale.

“Proporrò il tavolo al rientro delle festività: é fondamentale che il Comune prenda possesso dell’area per darla in concessione alle realtà presenti nel territorio, come la parrocchia, l’associazione San Giovanni Apostolo e l’I.C. “Saladino” che da tempo manifestano il desiderio di poter utilizzare il sito per poter svolgere attività sportive in favore dei ragazzi del Cep, soprattutto per coloro che appartengono a famiglie che non hanno le possibilità economiche per iscriverli in strutture a pagamento”, conclude Giaconia.

Com. Stam.