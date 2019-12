Secondo Jetcost Palermo è una delle città più ricercate al mondo dagli italiani per iniziare il 2020

Occupa la posizione numero 11 Dieci città italiane tra le venti mete più gettonate per le vacanze di Capodanno. Buona parte degli italiani che hanno deciso di viaggiare in questa fine dell´anno hanno optato per Palermo, o perché vogliono passare qualche giorno andando a trovare parenti e amici o perché stanno cercando una destinazione non troppo lontana dove festeggiare l’ingresso nel nuovo anno come confermano le ultime ricerche di aerei per il periodo compreso tra il 27 dicembre 2019 e il 2 gennaio 2020 utilizzando il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, secondo cui Palermo si è classificata al 11º posto in termini di ricerche in tutto il mondo da parte di viaggiatori italiani.

Altre 9 città italiane (Milano, Napoli, Catania, Roma, Bologna, Torino, Bari, Venezia e Lamezia Terme) sono risultate tra le 20 mete più ricercate in tutto il mondo dai viaggiatori nostrani.

Jetcost analizza regolarmente le ricerche che vengono effettuate attraverso il suo sito web in modo da ottenere dati molto affidabili quando si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. E l’analisi dei risultati per il periodo di Capodanno indica che le capitali e le grandi città dei principali paesi europei sono, insieme alle città italiane, le destinazioni che occupano le migliori posizioni della lista, Londra (1), Parigi (3), Barcellona (4), Amsterdam (6), Praga (9), Madrid (10), Vienna (12), Lisbona (14), Berlino (16) e Budapest (18).

Un portavoce di Jetcost ha dichiarato: “Il 31 dicembre, molte persone vogliono festeggiare l´ingresso del nuovo anno con amici o parenti per passare insieme qualche giorno di festa, e questo spiega il fatto che molti italiani abbiano scelto città del loro paese, senza fare grandi spostamenti all’estero; i viaggiatori hanno optato per le grandi città europee, molto vivaci in questo periodo dell’anno grazie anche ai mercatini di Natale e ai grandi centri commerciali addobbati a festa in cui fare shopping. Noi di Jetcost siamo contenti che Palermo continui ad essere per un altro anno una delle destinazioni preferite dagli italiani e auguriamo a tutti un buon inizio 2020”.

Le destinazioni più ricercate dagli italiani per il periodo di Capodanno 2019:

1. Londra

2. Milano

3. Parigi

4. Barcellona

5. Napoli

6. Amsterdam

7. Catania

8. Roma

9. Praga

10. Madrid

11. Palermo

12. Vienna

13. Bologna

14. Lisbona

15. Torino

16. Berlino

17. Bari

18. Budapest

19. Venezia

20. Lamezia Terme

Su Jetcost:

Jetcost è un motore di ricerca per tariffe aeree, hotel e autonoleggi. Questo significa che confronta i prezzi offerti da oltre 250 agenzie di viaggio e compagnie aeree per trovare il miglior prezzo per ogni tipo di viaggio. Una volta che l’utente ha deciso su Jetcost il viaggio che vuole fare, basta cliccare sul prezzo prescelto e si viene reindirizzati direttamente alla pagina dell’agenzia di viaggi che offre la prenotazione del volo, dell’hotel o del noleggio auto.

