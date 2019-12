Assemblea straordinaria ANCI Sicilia. Il Governo regionale annuncia che è stato trovato l’accordo con il ministro per l’Economia

I 70 milioni per spese per investimento saranno presto accreditati ai comuni. Il Governo regionale annuncia che è stato trovato l’accordo con il ministro per l’Economia. I 70 milioni per spese per investimento saranno presto accreditati ai comuni

“Abbiamo trovato l’accordo col Governo nazionale: i 70 milioni li avremo e presto”. Ad annunciarlo all’Assemblea straordinaria dei sindaci siciliani convocata dall’Anci Sicilia, questa mattina, a Palermo, è stata l’Assessore regionale per le Autonomie locali, Bernardette Grasso che ha rassicurato i numerosi amministratori intervenuti ai Cantieri Culturale della Zisa, a Palermo. Un risultato positivo che allontana lo spauracchio del dissesto per la maggior parte dei comuni siciliani che, in assenza dei fondi per investimenti, rischierebbero il default.

