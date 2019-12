Grazie da URBAN Photo Awards!

Il 2019 è stato un anno eccezionale per URBAN Photo Awards e ci teniamo a ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a renderlo così speciale.

Il primo ringraziamento va ai tantissimi concorrenti di quest’anno, fedeli e nuovi: grazie per aver scelto il nostro concorso e per averci fatto scoprire la vostra arte, che in molti casi ci ha lasciati a bocca aperta. Grazie in particolare agli autori che hanno esposto alle mostre/preview e ai vincitori, ai quali rinnoviamo i nostri complimenti. Speriamo di rivedervi alla prossima edizione!

Il secondo ringraziamento va ai membri della nostra super-giuria, a partire da Martin Parr, che ha creduto nella qualità del nostro contest e ha accettato di entrare in giura come Presidente. Un grazie speciale a Nick Turpin, a Elena Uljančić del Museo di Parenzo e Angelo Cucchetto, art director del nostro festival Trieste Photo Days. Grazie a Manfred Baumann, Jérôme Sessini, Simone Bramante, Laura Zalenga, Agata Stoinska, Marietta Varga, Martin Stranka, Richard Koci Hernandez, Graziano Perotti, Camila Falquez, Jonpaul Douglass, Cocu Liu, Marioly Vazquez, Tadashi Onishi, Miloš Nejezchleb, Rohit Vohra, Monika Bulaj, Pepe Castro, Bob Patterson, Fulvio Merlak, Adrian Mirgos, Felipe Abreu, Olga de Frutos, Grzegorz Kosmala.

Grazie ai nostri partner tecnici, che hanno messo a disposizione premi per i vincitori: Think Tank Photo, che da ormai tre anni offre eccezionali borse e zaini, e Stroppa, che offre le sue inconfondibili tracolle in corda fatte a mano. Grazie a Fab Lab – Innova FVG per aver realizzato le medaglie del concorso.

Grazie a tutti i media partner che ci aiutano a diffondere le news di URBAN nel mondo, in particolare BLOW Photo magazine, DOC! Photo Magazine e Street Photography Magazine. Grazie ai media partner “storici” come F-Stop, Revista OLD, DNG, Prism, APF Magazine e a tutti gli altri.

Grazie alla Cracow School of Art and Fashion Design e al Museo di Parenzo, che ormai ogni estate ospita l’ambitissima mostra-premio.

Un enorme grazie al Comune di Trieste, in particolare a Claudia Colecchia e Laura Carlini Fanfogna per aver concesso il premio “Musei di Trieste” a quattro progetti classificati a URBAN 2019 (che saranno in mostra al Museo Sartorio fino al 6 gennaio 2020!). Grazie inoltre per il prezioso supporto a Trieste Photo Days!

Grazie al Trieste Airport e ai Comuni di Aquileia, Cividale del Friuli e Cormòns per aver ospitato le mostre di URBAN in occasione del Photo Days Tour.

Grazie infine a tutte le venue che hanno ospitato le mostre/preview estive e le mostre del Trieste Photo Fringe.

Vi diamo appuntamento all’1 marzo 2020 per l’undicesima edizione di URBAN! Tornate presto su questo sito per le prime anticipazioni: siamo già al lavoro per avere come presidente della giuria un’altra superstar della fotografia che premierà il vincitore di URBAN 2020 al prossimo Trieste Photo Days.

Com. Stam.