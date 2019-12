All’assemblea straordinaria dei Comuni siciliani del ‪27 dicembre‬ interverrà anche Padre Antonio Garau, ispiratore del movimento ‘Valigie di cartone’ 

Ai lavori dell’Assemblea straordinaria dei comuni siciliani – convocata dall’Associazione dei Comuni Siciliani per ‪il 27 dicembre a Palermo presso i Cantieri Culturali della Zisa – interverrà anche Padre Antonio Garau ispiratore del movimento ‘Valigie di cartone’.

“Siamo ben lieti che Padre Garau condividendo lo spirito della nostra iniziativa ha chiesto di intervenire all’Assemblea dei 390 comuni siciliani”. Lo ha affermato Leoluca Orlando Presidente dell’Anci Sicilia e Sindaco del Comune di Palermo.

“La attenzione e presenza di padre Antonio, come la partecipazione di esponenti delle Organizzazioni Sindacali, è per noi sindaci e amministratori locali una importante conferma di come in una fase storica così difficile – continua il Presidente dell’Anci Sicilia – non vi sia spazio per battaglie di parte e ciascuno debba assumersi senza ulteriore indugio la responsabilità di ciò che sta accadendo nei territori della nostra Regione.

Per evitare che migliaia di siciliani e tantissimi giovani siano costretti alla fuga e per frenare lo spopolamento, per superare la causa e al tempo l’effetto di tale fuga e cioè l’attuale condizione economica caratterizzata da impoverimento territoriale e gravi carenze infrastrutturali, é necessario puntare su azioni coraggiose. È’ necessario ed urgente il coinvolgimento – conclude Orlando – non soltanto delle istituzioni locali ma anche delle forze economiche e sociali e delle istituzioni a associazioni religiose e laiche.”

Com. Stam,