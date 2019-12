Borgo Egnazia Half Tri A Natale regala l’emozione di una sfida

Dopo il grande successo della prima edizione, il 10 ottobre 2020 torna la gara di triathlon più avvincente del Mediterraneo Savelletri di Fasano (Br) – Con il Natale alle porte è tempo di pensare ai regali dando spazio a idee originali che, in più, diano la giusta carica per cominciare il nuovo anno con energia e determinazione

L’idea perfetta è il pettorale per partecipare alla seconda edizione della Borgo Egnazia Half Tri, la gara di Triathlon su distanza 70.3 per regalare tutte le emozioni e i benefici dello sport, in una location che si distingue per l’eccellenza e per l’accoglienza su misura.

Dopo lo straordinario debutto di quest’anno che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti, ad ottobre 2020 a Borgo Egnazia si svolgerà la seconda edizione della sfida multidisciplinare in pieno stile “Nowhere Else”.

Gli atleti ed appassionati di nuoto, corsa e ciclismo, potranno darsi appuntamento a Savelletri di Fasano il 10 ottobre 2020, data in cui la Borgo Egnazia Half Tri animerà la suggestiva terra di Puglia

Regalare ad amici, parenti, colleghi e partner l’iscrizione alla Borgo Egnazia Half Tri significa regalare passione, benessere del corpo e armonia della mente, ma soprattutto l’incredibile opportunità di misurarsi in tre discipline sportive a stretto contatto con la natura:

1.900mt a nuoto: nell’acqua cristallina di Cala Masciola, la spiaggia di Borgo Egnazia.

90km in bicicletta: tra i comuni di Ostuni, Fasano e Monopoli, ricchi di fascino e tradizione, con un percorso che inizia dalla costa per poi proseguire con la salita che porta alla Selva di Fasano, tratto costellato dai caratteristici trulli pugliesi.

21km di corsa: nelle spettacolari campagne dell’entroterra pugliese, con un tracciato multilap da percorrere 3 volte attraverso il paese di Savelletri, passando all’interno di Borgo Egnazia, prima di arrivare al traguardo posizionato a Cala Masciola.

L’iscrizione alla Borgo Egnazia Half Tri è l’idea originale per un regalo unico dedicato a chi cerca un’esperienza senza eguali, perché solo durante questo eccezionale evento sportivo le emozioni e il divertimento del Triathlon si coniugano al calore autentico dell’ospitalità Mediterranea e all’unicità di un luogo meraviglioso come Borgo Egnazia

Informazioni sulle iscrizioni: iscriversi alla Borgo Egnazia Half Tri è semplicissimo. Basta effettuare la registrazione online sul sito www.borgoegnaziahalftri.it e scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Costo 1 pettorale con pernottamento di 1 notte in doppia o Fino al 06/01, costo promozionale € 320 Ø Costo 1 pettorale con pernottamento di 2 notti in doppia o Fino al 06/01, costo promozionale € 610 Ø Costo 2 pettorali con pernottamento di 1 notte in doppia o Fino al 06/01, costo promozionale € 380 Ø Costo 2 pettorali con pernottamento di 2 notti in doppia o Fino al 06/01, costo promozionale € 650

BORGO EGNAZIA – Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, è un meraviglioso luogo ispirato nelle forme, nei materiali e nei colori a un tipico paese pugliese. Qui unicità e autenticità si fondono per creare qualcosa di inedito e speciale, introvabile altrove, che riesce a combinare le più genuine tradizioni locali a servizi di altissimo livello. Aperto tutto l’anno, offre 63 camere, 92 casette e 28 ville, diversi ristoranti, due bellissime spiagge private, piscine indoor e outdoor, campi da tennis e le 18 buche del San Domenico Golf, un classico percorso “links” caratterizzato da vegetazione mediterranea, ulivi secolari e affacci sul mare. All’interno di Borgo Egnazia si trova Vair, spa la cui visione (“vair” in pugliese significa “vero”) pone l’enfasi sulla bellezza interiore come fulcro dei trattamenti, ispirati alle tradizioni locali e caratterizzati da nomi in dialetto. www.borgoegnazia.it

