Marco Frasca Polara presidente VIII Circoscrizione “da incoscienti mantenere nei giorni feriali l’isola pedonale in via Ruggiero Settimo. bisogna correre ai ripari”

Palermo: “Mantenere l’isola pedonale nei giorni feriali in via Ruggiero Settimo è da incoscienti. Bisogna correre ai ripari. La città paralizzata”- è quanto dichiara il presidente dell’VIII Circoscrizione Marco Frasca Polara.

“Com’era ampiamente prevedibile, la chiusura di via Ruggiero Settimo nei giorni feriali si sta rivelando un disastro. La circolazione è bloccata, la gente si allontana dal centro, lo smog e l’inquinamento acustico sono alle stelle e le stesse associazioni di categoria dei commercianti hanno protestato”. Continua il presidente Frasca Polara: “Avevamo suggerito a tempo debito di sospendere questo provvedimento o di individuare delle alternative, vista la presenza dei cantieri in via Amari, in via Roma e in piazza Castelnuovo, ma

l’Assessorato al Traffico non ci ha nemmeno ascoltati. Finché si è in tempo -conclude Frasca Polara- bisogna apportare le opportune modifiche all’ordinanza e sospendere nei giorni lavorativi l’isola pedonale in via Ruggiero Settimo”.

