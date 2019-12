Al via lavori per 380.000 destinati alla scuola materna De Amicis

Al via i lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico della scuola materna De Amicis di Trebisacce. In data 18 dicembre 2019 la ditta di costruzioni Alfredo Perciaccante s.a.s. di Alfredo Perciaccante, aggiudicataria dell’appalto ha ricevuto la consegna dei lavori, dando il via, di fatto, ad un’ulteriore fase di crescita e rivalutazione del patrimonio scolastico di Trebisacce.

Euro, frutto di un finanziamento del MIUR assegnato tramite la Regione Calabria, finalizzati ad aumentare la sicurezza strutturale ed impiantistica di luogo che accoglie ogni anno centinaia di giovanissimi studenti.

“La politica di questa Amministrazione comunale – ha evidenziato il sindaco Franco Mundo – ha posto il mondo della scuola in cima alle nostre priorità. Negli ultimi anni, in quest’ambito, abbiamo conseguito fondi per oltre 10.000.000 di euro, siamo intervenuti su molti plessi scolastici e a breve interverremo sui rimanenti. A scuola crescono i nostri figli, lavorano uomini e donne che sono la spina dorsale del nostro tessuto sociale. La scuola è quel luogo in cui i genitori affidano i propri figli alla società: siamo chiamati a creare le migliore condizioni per garantire loro un corretto e sano sviluppo, partendo dalle infrastrutture. Siamo fieri di questo ennesimo successo”.

“La scuola, – ha sottolineato l’Assessore all’Istruzione Roberta Romanelli – la sicurezza degli studenti, la serenità dei genitori e la creazione di un luogo di lavoro confortevole e moderno per chi opera all’interno del mondo scolastico rappresenta il faro che guida la nostra aziona politica. Le nostre risorse, la nostra attenzione, la passione del nostro fare ci sta permettendo il conseguimento di risultati eccezionali: in pochissimi comuni d’Italia l’edilizia scolastica è stata oggetto di un’azione così incisiva di ammodernamento e messa in sicurezza. Investiamo le nostre energie nel futuro degli studenti, certi di contribuire alla creazione di un futuro migliore, per loro e per noi”.

L’Assessore ai LL.PP., Filippo Castrovillari, ha dichiarato:

“Finalmente possiamo dirsi concluso un processo iniziato nel 2017, anno in cui il progetto che l’ufficio tecnico comunale aveva sottoposto alla Regione era stato ritenuto meritevole di finanziamento. Sono molto soddisfatto del progetto esecutivo redatto dalla Società di Ingegneria Marte S.r.l. s e dall’Ing. Prof. Porco perché ritengo che gli interventi di adeguamento impiantistico e strutturale di cui la De Amicis sarà protagonista andranno ad aumentare realmente il livello di sicurezza all’interno della struttura. Grazie alla nostra capacità programmatica le infrastrutture scolastiche di Trebisacce sono diventate fiore all’occhiello della nostra città!”

