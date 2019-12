A Gangi operativa rete per la fertilità

Gangi: E’ stato firmato ieri, 23 dicembre, il contratto di comodato d’uso gratuito, tra il Comune di Gangi e l’azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per l’utilizzo di un locale in via Convento dei Cappuccini, nel comune Mdonita, per l’apertura di uno sportello della rete per la fertilità che servirà allo svolgimento di attività di informazione, formazione, pubblicità e sviluppo.

Per il 2020 è previsto un fitto programma, presentato dalla dottoressa Rosaria Vena, che prevede corsi di formazione per i giovani nelle scuole, incontri per genitori e professionisti del mondo sanitario e scolastico

Per il sindaco di Gangi Francesco Migliazzo: “Il protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno a marzo diventa operativo, un ringraziamento va al direttore generale dell’ASP di Palermo Daniela Faraoni, che ha dato un segno concreto dell’impegno preso lo scorso 22 marzo, i miei ringraziamenti vanno anche alla dottoressa Rosaria Vena per l’impegno profuso nella programmazione delle attività e nel coinvolgimento delle varie realtà scientifiche, sociali e culturali che, in rete tra di loro lavoreranno”.

