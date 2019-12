Manovra, testo blindato e respinti tutti emendamenti, Siracusano (Fi): “Il Governo se ne frega del Sud e Messina nemmeno la considera”

Roma: “Blindare il testo e bocciare tutti gli emendamenti non è ammissibile quando si tratta della legge di bilancio, la legge più importante che determina la politica economica del Paese e nella quale i parlamentari hanno diritto di intervenire per risolvere le emergenze del paese. Il Governo non ne azzecca una”.

Così afferma in una nota il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano. “Avevo presentato un pacchetto di emendamenti per la Baraccopoli di Messina – conclude la Parlamentare – la più grande discarica a cielo aperto d’Europa, con capanne in amianto e conclamati rischi sanitari e ambientale; per il recupero della Real Cittadella di Messina, un complesso monumentale dal potenziale turistico enorme; un progetto per la realizzazione dell’aeroporto civile del Mela, infrastruttura strategica per tutto il Mezzogiorno; un emendamento infine per Città Metropolitane e Liberi Consorzi, affinché siano autorizzati interventi urgenti mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione che eviti il dissesto finanziario. Un’occasione sprecata ed un governo che se ne strafrega del Sud e che Messina, nemmeno la considera”

Com. Stam.