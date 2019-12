CISOM: Colletta alimentare, con raccolta di beni a lunga conservazione

Il gruppo Palermo e Madonie del CISOM (Corpo Italiano di soccorso dell’Ordine di Malta), unitamente all’Associazione E.R.A di Palermo e la Parrocchia SS Crocifisso di Acqua dei corsari , in vicinanza delle festività natalizie, Vi invitano a compiere una buona azione insieme a noi: in data 23 dicembre 2019, alle ore 17 presso la sede del gruppo all’interno della Parrocchia SS Crocifisso di acqua dei corsari in via Messina Marine 811 si svolgerà una colletta alimentare, con raccolta di beni a lunga conservazione da distribuire la notte prima della vigilia di Natale ai senza fissa dimora. Sarebbe anche molto gradita la raccolta di generi alimentari per cani o gatti, che accompagnano i senza fissa dimora della nostra città.

Oltre a cibi in scatola, il gruppo si impegna anche a raccogliere panettoni o pandori, sempre da distribuire ai senza tetto per le festività natalizie.Chi non potrà partecipare il giorno stesso, troverà aperta la parrocchia Santissimo Crocifisso di Acqua dei corsari, la nostra sede, negli orari prestabiliti e potrà lasciare lì il proprio contributo nei giorni precedenti la data prestabilita.Il gruppo Palermo del CISOM continua ad essere impegnato giornalmente nelle attività di supporto dei senza tetto, offrendo loro visite specialistiche e di screening, oltre che diverse attività quali collette alimentari e raccolta di indumenti, che si svolgono in diversi periodi dell’anno.Il CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, è formato da volontari, tra cui professionisti del settore sanitario e da soccorritori formati per diversi ruoli e ogni emergenza a terra e in mare. Sul territorio italiano il CISOM gestisce parte della colonna mobile nazionale di Protezione Civile che si attiva a seguito di emergenze, occupandosi dell’assistenza alla popolazione e dell’allestimento di strutture sanitarie di emergenza. Nell’ambito del first aid ai migranti nel Mar Mediterraneo, dal 2008 team sanitari operano a bordo dei dispositivi navali della Guardia di Finanza, della Marina Militare e della Guardia Costiera.Per quest’ultimo Corpo, a cui è demandato il soccorso in mare, oltre a fornire team medici per le unità navali maggiori, il CISOM schiera, presso il Secondo Nucleo Aereo Guardia Costiera di Catania, un medico abilitato all’elirilascio, che interviene H24 a bordo di un elicottero AW139 per la salvaguardia della vita umana in mare.

Com. Stam.