Palermo Polizia Municipale. Info viabilità sabato 21 e domenica 22 dicembre

La Polizia Municipale informa che a partire da domani, 21 dicembre, e per tutte le festività natalizie, saranno istituiti la chiusura al transito di via Ruggero Settimo e il senso unico di marcia in piazza Castelnuovo/via Dante (primo tratto).

Inoltre domenica, in occasione dell’incontro di calcio Palermo-Troina, le zone limitrofe allo stadio Renzo Barbera saranno chiuse al transito.

Dalle ore 14 di sabato 21 dicembre fino a lunedì 6 gennaio – Centro città – Area pedonale (O.D. 1480/2019)

Nel dettaglio:

VIA R. SETTIMO, intero tratto:

chiusura al transito veicolare, ad eccezione dell’ attraversamento con via Mariano Stabile.

LE BARRIERE DEL TIPO NEW JERSEY SARANNO POSIZIONATE ALL’INIZIO DI PIAZZA R. SETTIMO, SUBITO DOPO L’ASSE TURATI/DANTE.

VIA NICCOLO’ GARZILLI, all’incrocio con via Dante per i veicoli provenienti da via Paolo Paternostro: obbligo di svolta a sinistra, con sospensione del doppio senso di marcia nel tratto Dante/Castelnuovo: permarrà il senso unico in direzione monte.

Per questo verrà effettuato uno sbarramento fisico parziale che impedisca la svolta a destra.

VIA DANTE, tratto compreso tra via P.pe di Villafranca e via Niccolò Garzilli: sospensione della corsia riservata con istituzione totale del senso unico di marcia in direzione monte.

Domenica 22 dicembre

Ore 14.30 – Stadio Barbera – Incontro di calcio Palermo – Troina

Istituzione dell’area pedonale a partire dalle 12.00 con la chiusura al transito veicolare del viale del Fante (da piazza Leoni a piazza Salerno) e delle vie del Carabiniere e Cassarà. Saranno percorribili viale Diana e viale Ercole da e per Mondello, mentre i veicoli provenienti da Pallavicino in entrata in città, percorreranno piazza Salerno per poi proseguire su viale Croce Rossa.

Il capolinea degli autobus da viale del Fante sarà spostato in piazza Papa Giovanni Paolo II.

L’area sarà presieduta dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti e per assicurare il regolare svolgimento della viabilità.

