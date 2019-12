Il Comune di Pantelleria indice un Contest per i commercianti e gli artigiani dell’isola: ‘Natale in Vetrina 2019’

Alla vetrina più bella un premio in denaro. Info per iscriversi al contest sul sito del Comune. L’Amministrazione Comunale, in occasione delle Festività Natalizie ha organizzato un contest dedicato a commercianti ed artigiani dell’isola che intendano o abbiano già decorato le proprie vetrine in occasione delle festività natalizie.

Natale in vetrina 2019” è stato pensato al fine di incentivare la partecipazione al decoro urbano, contribuendo a creare in paese e nelle contrade l’atmosfera e lo spirito natalizi con i simboli tradizionali del Natale, seguendo i canoni del buon gusto e dell’originalità, come fatto con successo già in passato.

È previsto un premio finale in denaro per la vetrina o per le vetrine che avranno interpretato nel modo più originale lo spirito del periodo.

Le attività commerciali ed artigianali che aderiranno al Contest dovranno compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo entro il 23 Dicembre 2019 ore 13.00 presso l’Ufficio Protocollo delle sede municipale oppure a mezzo PEC: protocollo@pec.comunepantelleria.it. L’iscrizione è gratuita.

Il modulo di iscrizione e la locandina da affiggere sulla vetrina, in modo da essere individuati come partecipanti alla gara, sono pubblicati sull’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Pantelleria all’indirizzo www.comunepantelleria.it.

Gli esercizi commerciali che parteciperanno al contest saranno oggetto di valutazione da parte di una giuria composta dal Sindaco e due componenti nominati dalla giunta che esamineranno le vetrine tra il 26 e il 31 dicembre 2019.

Tra i criteri di valutazione saranno presi in considerazione: Tecniche espositive, Realizzazione del tema, Effetto scenografico, Uso dei materiali, Originalità, Simpatia, Originalità dell’idea, Uso del colore.

Le premiazioni del contest avverranno durante un evento pubblico che si terrà nei locali del Castello nel mese di Gennaio 2020 a cui saranno invitati tutti i commercianti di Pantelleria.

Com. Stam.