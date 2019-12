Dichiarazione del Sindaco Leoluca Orlando e dell’Assessore Giusto Catania sul Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’ 11.12.2019

“Si compie un ulteriore passo – affermano il Sindaco e l’Assessore Catania – per realizzare a Palermo un sistema tranviario sempre più diffuso ed efficiente, che raggiunga tutta la città da nord a sud, comprese le periferie.

Prosegue quindi questo importante percorso che nei prossimi anni darà alla nostra città un trasporto pubblico di massa a basso impatto ambientale e sostenibile.”

“Il tram – prosegue l’Assessore Catania – è ormai una realtà a Palermo e tutti devono farsene una ragione. Nessuno può pensare che questo servizio essenziale per le aree già servite possa fermarsi o rallentare.

In merito alle notizie diffuse in queste ore, va chiarito che il contratto in essere per la manutenzione prevede in modo esplicito la proroga e quindi non ci saranno interruzioni nel servizio.

Intanto proseguiamo il lavoro per le altre linee, quelle di prolungamento dell’attuale linea sulla circonvallazione fino a via Ernesto Basile e corso Tukory e quella di via Libertà fino a Piazzale De Gasperi, per cui sono stati già acquisiti tutti i pareri.”

Decreto Ministeriale dell’11.12.2019

Com. Stam.