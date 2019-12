Via libera ai concorsi a tempo indeterminato – 68 posti dell’area medica con selezioni per titoli ed esami

Ritornano i concorsi pubblici a tempo indeterminato all’Azienda Villa Sofia Cervello. La Direzione strategica ha dato il via libera alle selezioni per titoli ed esami per 68 posti di dirigente medico per i posti vacanti previsti dal fabbisogno personale 2018/2020 e tenuto conto dei pensionamenti previsti per il 2020.

La procedura concorsuale viene indetta entro il 31 dicembre per la copertura di una percentuale limitata dei posti vacanti di tutte le discipline, al fine di disporre di graduatorie a tempo indeterminato nel rispetto delle previsioni di legge in materia, accantonando nel contempo un numero adeguato di posti vacanti per eventuali ulteriori stabilizzazioni, nell’ottica anche della riduzione del precariato, oltre che per garantire i Livelli essenziali di assistenza.

Il via alle procedure fa seguito agli incontri con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dei tetti di spesa e delle direttive assessoriali, e in attesa della nuova rimodulazione della dotazione organica e del fabbisogno del personale, dopo il completamento dell’iter dell’atto aziendale. I posti messi a concorso appartengono a varie branche dell’area medica dove maggiormente si registrano carenze. “L’obiettivo di questa manovra – spiega il Direttore Generale Walter Messina – è duplice. Da un lato assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, coprendo gravi carenze di organico nelle Unità operative maggiormente scoperte e dall’altro ridurre la percentuale di personale a tempo determinato, creando posti di lavoro stabili. Il prossimo obiettivo è la definizione del nuovo piano di fabbisogno del personale che, alla luce della nuova dotazione organica, porterà all’avvio di nuovi concorsi per assicurare a questa Azienda, insieme agli interventi strutturali nei due Presidi, la possibilità di elevare il livello dei servizi per i cittadini”.

Nel dettaglio vanno a concorso: 2 posti per l’Unità di Anatomia patologica, 1 posto per Anestesia e Rianimazione, 5 posti per Cardiologia, 4 posti per Cardiologia-Emodinamica, 2 posti per Cardiologia-Elettrofisiologia, 2 posti per Chirurgia generale e oncologica-Cervello, 2 posti per Chirurgia Senologica in Oncologia, 1 posto per Chirurgia Toracica, 2 posti per Ematologia ad indirizzo oncologico, 1 posto per Gastroenterologia, 2 posti per Gastroenterologia-Endoscopia Digestiva, 2 posti di Genetica Medica, 1 posto di Lungodegenza, 1 posto di Malattie rare del sangue e degli organi ematopoietici, 1 posto di Malattie endocrine del ricambio e della Nutrizione, 1 posto di Malattie infettive e tropicali, 4 posti di Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza (Pronto soccorso), 2 posti di Medicina nucleare, 1 posto di Medicina trasfusionale con centro di qualificazione biologica – Villa Sofia, 1 posto di Medicina trasfusionale e dei trapianti-Cervello, 1 posto di Microbiologia e Virologia, 1 posto di Nefrologia e Dialisi, 1 posto di Terapia intensiva neonatale, 1 posto di Neurochirurgia, 2 posti di Neurologia, 1 posto di Odontoiatria e Stomatologia, 1 posto di Oculistica, 2 posti di Oncologia, 1 posto di Ortopedia e traumatologia – Villa Sofia, 1 posto di Ortopedia Pediatrica, 3 posti di Ostetricia e Ginecologia, 1 posto di Otorinolaringoiatria, 1 posto di Patologia Clinica, 1 posto di Pediatria, 2 posti di Pneumologia, 1 posto di Broncologia e Diagnostica interventistica, 3 posti di Pronto soccorso pediatrico e accettazione con Obi, 4 posti di Radiologia, 1 posto di Urologia, 1 posto per l’Hospice del Cervello. I bandi saranno pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in forma integrale sul sito dell’Azienda Villa Sofia Cervello, www.ospedaliriunitipalermo.it nella sezione concorsi non scaduti.

Com. Stam.