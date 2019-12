Palermo Graduatorie ed elenchi progetti di Servizio Civile Universale – Bando Ordinario 2019

Con Determinazione Dirigenziale dell’Area della Cittadinanza n. 14781 del 10 dicembre 2019 sono stati approvati gli elenchi e le graduatorie dei candidati relativi al bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale per il Comune di Palermo, di cui all’Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (DPGeSCU) del 4 settembre 2019.

Si ricorda che i progetti inseriti nel Bando 2019 erano due:

“Lo spazio delle relazioni”, che prevede l’inserimento dei primi 4 candidati idonei;

“Verso una comunità solidale”, che prevede l’inserimento dei primi 8 candidati idonei.

I soli candidati utilmente posizionati che supereranno il vaglio dei controlli in capo al DPGeSCU riceveranno, nei prossimi mesi, ulteriori istruzioni.

L’avvio dei progetti è stimato per il mese di marzo del 2020, in funzione della continuità degli interventi già in essere e, comunque, dopo il completamento degli adempimenti previsti dall’art. 6 e 7 del citato Bando.

A tutti i candidati presenti negli elenchi pubblicati non verrà inviata alcuna comunicazione in quanto la pubblicazione all’Albo Pretorio della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie ha valore di comunicazione e notifica.

La determinazione può essere consultata già dal 11 dicembre 2019 all’Albo Pretorio online, presente sul sito istituzionale del Comune di Palermo (sezione: Albo Pretorio online – Determinazioni Dirigenziali).

Le graduatorie, inoltre, verranno inviate al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per l’approvazione definitiva.

Gli interessati potranno proporre per iscritto motivata richiesta di riesame entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, indirizzata all’Area della Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo, Settore Servizi Socio – Assistenziali, Via Garibaldi n. 26, 90133 – Palermo, ovvero proporre ricorso nelle forme previste dalla legge.

Ai sensi e gli effetti dell’art. 6, comma 3 del “Bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero”, i candidati che non hanno sostenuto il colloquio risultano esclusi dalle selezioni “per non aver completato la relativa procedura”.

Al link in allegato sono presenti la Determinazione Dirigenziale n. 14781 del 10.12.2018, gli elenchi degli istanti inclusi in graduatoria, distinti per progetto, e gli elenchi degli istanti esclusi dalla selezione, anche questi distinti per progetto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Unità Organizzativa “Innovazione e cittadinanza attiva” ai seguenti recapiti:

tel. 091/7405400 – 7405452 – 7405420

email innovazionecittadinanzattiva@comune.palemo.it

Link sito istituzionale: https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=25980

