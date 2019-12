No al femminicidio e alla violenza

Si parlerà di femminicidio, violenza di genere e sulle donne, Domenica 15 dicembre 2019 ore 18 Via Naxos 231 Lungomare Giardini Naxos (Me) in occasione della presentazione al pubblico di un libro particolare che affronta, tra le altre questioni, anche questa vera emergenza che sta contrassegnando in maniera devastante le cronache quotidiane.

L‘Amore non basta della taorminese Mirella Parisi, Alterego Edizioni, rappresenta il debutto al grande pubblico per la docente di Lingue e Letterature Straniere che, con successo, si è cimentata nella scrittura di un testo impegnativo e dai contenuti estremamente attuali, quali quelli della violenza di genere e del femminicidio, in maniera intelligente e creativa e con una sensibilità non comune.

L’Amore non basta sarà presentato Domenica 15 Dicembre 2019 alle ore 18 presso Crema&Cioccolato in Via Naxos 231, Lungomare Giardini Naxos (Me).

Converserà con l’Autrice Marcello Proietto di Silvestro, direttore responsabile Ristonews Ristoworld e, a seguire, firmacopie con l’Autrice e drink augurale.

La partecipazione è aperta a tutti. L’iniziativa vede il coinvolgimento attivo dell’Associazione La Fenice Scarlatta.

«Lizzie è una donna di mezza età che vive sospesa nel grigiore di un matrimonio fallimentare, accanto a un uomo anaffettivo e monotono. Una situazione che non solo annienta la sua serenità, ma che rischia anche di ripercuotersi sull’educazione di Fabri, il loro figlio adolescente.

Un romanzo che analizza con coraggio i processi mentali che si innescano nella testa di una donna chiamata a reagire di fronte a una situazione familiare insostenibile e pericolosa»

