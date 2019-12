Le associazioni di categoria dicono ufficialmente no alla chiusura di via Ruggero Settimo. La VI commissione consiliare pronto documento per chiedere al sindaco revoca ordinanza

In sesta commissione consiliare ( attività produttive) sono state ascoltate le associazioni di categoria in merito all’ordinanza , fortemente voluta dall assessore Catania, che prevede la chiusura di via Ruggero Settimo durante tutto il periodo natalizio. Alla presenza del vicepresidente Alessandro Anello, di

Igor Gelarda, capogruppo della Lega e di Francesco Scarpinato, capogruppo di Fratelli d Italia, si sono così presentati referenti di Confcommercio, Federalberghi, Confimprese, Cassaro da amare, Associazione via roma, Assoimprese, Confesercenti e Confartigianato. Tutti quanti durante la seduta hanno ufficializzato, mettendola nero su bianco, la loro posizione contraria alla chiusura di via Ruggero Settimo. “Considerata folle, mai chiesta da nessuno e che cade in un momento di mobilità così complesso e compromesso, soprattutto con la chiusura di via Emerico Amari, tanto da fare sembrare l ordinanza assolutamente illogica. Le zone tra il Teatro Massimo e il teatro Politeama sono diventate difficilissime da raggiungere, piene di traffico e con scarsa possibilità di trovare parcheggio. In più con questa chiusura non si capisce nemmeno quali possano essere i percorsi e i relativi tempi di percorrenza dei mezzi pubblici , primo fa tutti il bus della linea 101 . Il timore delle associazioni è che questo sia un involontario piano per allontanare le persone dal centro. Tutte le associazioni chiedono l’immediata sospensione dell’ordinanza . Tra l’altro l’aumento del traffico comporterà anche un aumento dell’inquinamento che va contro la politica ambientalista del Comune di Palermo che vorrebbe addirittura imporre la ZTL 24 ore al giorno.

Abbiamo deciso di presentare come commissione aggiungono Anello, Scarpinato e Gelarda un documento al sindaco in cui Chiediamo la sospensione immediata di questa ordinanza ed un confronto serrato e approfondito con le associazioni di categoria. A questo punto, concludono i tre, non si capisce chi voglia la chiusura di via Ruggero Settimo, visto che i residenti sono contrari, I commercianti pure e ovviamente tutti i cittadini, vittime di un traffico che con questa ordinanza aumenterebbe notevolmente”.

Com. Stam.